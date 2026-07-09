У Львівській ОВА відрегували на скандал за участю ТЦК та СП на Сихові

Максим Козицький. Фото: Львівська ОВА

Увечері в середу, 8 липня, у Львові стався конфлікт за участю групи оповіщення та перехожих. Цивільні перешкоджали роботі військовослужбовців і перекинули службовий автомобіль. ОВА після цього провела термінову нараду із правоохоронцями.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Новини.LIVE.

Як в ОВА відреагували на конфлікт за участю працівників ТЦК і цивільних на Сихові

Очільник ОВА наголосив, що забезпечення громадського порядку є першочерговим завданням.

"Усі, хто вчиняв правопорушення, зокрема перешкодження діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності", — зауважив Козицький.

Також він додав, що ТЦК та СП проведе службове розслідування, щоб з'ясувати, чи були правомірними дії працівників військкомату, які затримали чоловіка 1996 року народження, бо той перебував у розшуку.

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Як писав Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП, під час заходів оповіщення на проспекті Червоної Калини у Львові представники військкомату та Нацполії зупинили чоловіка, щоб перевірити його військово-облікові дані. З'ясувалося, що цей громадянин перебуває в розшуку — його затримали. Після цього група перехожих накинулася на службовий автомобіль працівників ТЦК і перекинула його.

Раніше Новини.LIVE з повідомленням на міського голову Львова Андрія Садового повідомляв про конфлікт, який стався на Сихові між цивільними та представниками військкомату. Перехожі через затримання чоловіка влаштували сутичку й пошкодили службову автівку. Мер зазначив, що особисто з'ясовує обставини скандалу.