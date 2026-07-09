Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів ОВА: нападників на військових ТЦК у Львові ідентифікували, кількох затримали

ОВА: нападників на військових ТЦК у Львові ідентифікували, кількох затримали

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 21:52
Конфлікт із ТЦК у Львові 8 липня — нападників ідентифікували, кількох затримали
термінова новина

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що учасників нападу на військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Сихівському районі міста ідентифікувати. Він наголосив, що декількох також затримали.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Максима Козицького.

Нападників на ТЦК ідентифікували

"Учасників нападу на військовослужбовців на Сихові ідентифікували. Декількох із них вже затримали. 

Дякую правоохоронцям за оперативну роботу.

Розслідування триває. Кожен, чиї дії виходили за межі закону, отримає належну правову оцінку", — написав Козицький у соцмережах.

Читайте також:

Новина доповнюється...

Львів ТЦК та СП затримання
Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації