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Главная Львов Конфликт с ТЦК во Львове: еще трое участников останутся под стражей

Конфликт с ТЦК во Львове: еще трое участников останутся под стражей

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 15:48
Трех участников нападения на военнослужащих ТЦК во Львове взяли под стражу
Задержанный участник беспорядков. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове избраны меры пресечения в отношении ещё трех участников беспорядков в Сиховском районе. Речь идёт о нападении на военных и повреждении автомобиля территориального центра комплектования. Мужчины будут находиться под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры, передает Новини.LIVE.

Взятие под стражу участников беспорядков во Львове

"Сегодня были избраны меры пресечения ещё в отношении трёх участников беспорядков в Сиховском районе Львова — содержание под стражей без права внесения залога", — говорится в сообщении.

Конфлікт з ТЦК у Львові
Задержанный мужчина. Фото: Львовская областная прокуратура

Речь идет о двух мужчинах 21 и 28 лет, которые в ночь на 9 июля в Сихове координировали действия присутствующих и подстрекали их к противоправному поведению. Они также непосредственно участвовали в повреждении служебного внедорожника военных Сиховского РТЦК и СП — блокировали движение автомобиля, прыгали по нему и в итоге опрокинули его.

В то же время 45-летний львовянин провоцировал конфликт с военнослужащим ТЦК, а также дергал его и пытался сорвать с него военную форму, оскорбляя его словесно.

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Задержанный мужчина в зале суда. Фото: Львовская областная прокуратура

Правоохранители задержали их и объявили подозрения в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Львовский ТЦК, 8 июля во Львове произошла стычка между гражданскими лицами и военными ТЦК. Сотрудники центра комплектования проводили оповещение и остановили мужчину, который находился в розыске, однако очевидцы начали препятствовать его задержанию.

А в Генштабе отреагировали на инцидент с нападением на военных ТЦК во Львове. Там подчеркнули, что любые проявления агрессии в отношении представителей ТЦК недопустимы и подрывают обороноспособность страны.

Впоследствии правоохранители возбудили два уголовных дела. В частности, удалось установить личность мужчины, напавшего на правоохранителя. В настоящее время ведется расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нападение на военнослужащих ТЦК и отметил, что все обстоятельства происшествия должно установить МВД. В то же время глава государства обратился к Министерству обороны Украины с призывом выполнить ранее взятые на себя обязательства относительно работы ТЦК и реагирования на подобные случаи.

Львов конфликт ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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