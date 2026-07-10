Суд заключил под стражу на 60 суток без права освобождения под залог нападавшего на полицейских во время столкновения с ТЦК

Подозреваемый в суде. Фото: Новини.LIVE

Суд избрал меру пресечения в отношении 23-летнего мужчины, подозреваемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время столкновения с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки. Подозреваемый был взят под стражу на 60 суток без права освобождения под залог.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд не разрешил залог из-за применения насилия

В ходе рассмотрения ходатайства суд пришел к выводу, что применение более мягких мер пресечения не обеспечит надлежащего процессуального поведения подозреваемого. Судья подчеркнул, что инкриминируемые преступления были связаны с применением физического насилия, а установленные риски являются реальными и не могут быть устранены другими способами.

"Суд считает целесообразным не определять размер залога, поскольку преступления совершены с применением физического насилия. Установленные риски являются реальными, конкретными и не могут быть устранены путем применения более мягких мер пресечения", — отметил судья.

Также суд учел характер инкриминируемых действий, способ их совершения, данные о личности подозреваемого и значительный общественный резонанс события. Именно совокупность этих обстоятельств стала основанием для применения самой строгой меры пресечения.

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"Ни одна из более мягких мер пресечения не может предотвратить установленные риски", — подытожил судья.

Напомним, 23-летнего мужчину подозревают в нападении на полицейских во время конфликта, произошедшего в ходе проведения мероприятий по оповещению с участием военнослужащих ТЦК и СП. Правоохранители открыли уголовное производство и продолжают расследование обстоятельств инцидента.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 8 июля во Львове произошел конфликт между гражданскими лицами, военнослужащими ТЦК и правоохранителями. Во время столкновения толпа опрокинула служебный автомобиль ТЦК, а несколько полицейских и военных получили травмы.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нападение на военнослужащих ТЦК во Львове. Глава государства заявил, что обстоятельства инцидента должно установить МВД, а также призвал Министерство обороны выполнить ранее взятые на себя обязательства.