Опрокидывание автомобиля ТЦК во Львове: суд выбирает меру пресечения для подозреваемого

Подозреваемый в суде. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове началось судебное заседание по вопросу об избрании меры пресечения в отношении 23-летнего Олега Гаврилова. Мужчину подозревают в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время инцидента, произошедшего в ходе конфликта возле автомобиля ТЦК, который закончился его опрокидыванием.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Мужчину подозревают в нападении на двух полицейских

По данным следствия, во время конфликта Гаврилов применил силу к сотрудникам полиции. В частности, он якобы ударил одного из правоохранителей кулаком по голове, а затем распылил газовый баллончик в лицо другому полицейскому.

На данный момент 23-летний мужчина является единственным фигурантом уголовного дела. В суде ему должны избрать меру пресечения.

Подозреваемый. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Инцидент с ТЦК во Львове

Конфликт произошел во время мобилизационных мероприятий во Львове. Сотрудники ТЦК и Нацполиции остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. В ходе проверки выяснилось, что он находился в розыске за нарушение правил воинского учета, после чего его доставили в ТЦК и СП.

Читайте также:

После этого другая группа оповещения, находившаяся на месте, столкнулась с сопротивлением неизвестных лиц. Люди окружили служебный автомобиль военнослужащих, повредили его и опрокинули.

Правоохранители начали расследование обстоятельств происшествия. В случае доказательства вины мужчине грозитдо пяти лет лишения свободы.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нападение на военнослужащих ТЦК во Львове. Он отметил, что расследованием обстоятельств инцидента займется Министерство внутренних дел. В то же время глава государства подчеркнул необходимость выполнения Министерством обороны ранее взятых обязательств.

Новини.LIVE писали, что народный депутат Александр Федиенко считает, что конфликт между гражданами и представителями ТЦК во Львове стал следствием длительного пребывания страны в состоянии войны и влияния информационных кампаний. В то же время он выступил против прекращения работы ТЦК, заявив, что без их деятельности украинцам пришлось бы "спасаться бегством".