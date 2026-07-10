Перекидання авто ТЦК у Львові: суд обирає запобіжний захід підозрюваному

Підозрюваний у суді. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові розпочалося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу 23-річному Олегу Гаврилову. Чоловіка підозрюють у нападі на правоохоронців під час інциденту, який стався під час конфлікту біля автомобіля ТЦК, що завершився його перекиданням.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Чоловіка підозрюють у нападі на двох поліцейських

За даними слідства, під час конфлікту Гаврилов застосував силу до працівників поліції. Зокрема, він нібито вдарив одного з правоохоронців кулаком по голові, а згодом розпилив газовий балончик в обличчя іншому поліцейському.

Наразі 23-річний чоловік є єдиним фігурантом кримінального провадження. У суді йому мають обрати запобіжний захід.

Підозрюваний. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Інцидент із ТЦК у Львові

Конфлікт стався під час мобілізаційних заходів у Львові. Працівники ТЦК та Нацполіції зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки з’ясувалося, що він перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, після чого його доставили до ТЦК та СП.

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Після цього інша група оповіщення, яка перебувала на місці, зіткнулася з опором невідомих осіб. Люди оточили службовий автомобіль військовослужбовців, пошкодили його та перекинули.

Правоохоронці розпочали перевірку обставин події. У разі доведення вини чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на напад на військовослужбовців ТЦК у Львові. Він зазначив, що розслідуванням обставин інциденту займатиметься Міністерство внутрішніх справ. Водночас глава держави наголосив на необхідності виконання Міністерством оборони раніше узятих зобов’язань.

Новини.LIVE інформували, що народний депутат Олександр Федієнко вважає, що конфлікт між громадянами та представниками ТЦК у Львові став наслідком тривалого перебування країни у стані війни та впливу інформаційних кампаній. Водночас він виступив проти припинення роботи ТЦК, заявивши, що без їхньої діяльності українцям довелося б "рятуватися втечею".