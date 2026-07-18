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Главная Львов Во Львове сотрудники ТЦК избили мужчину и затолкали его в бус: ведется служебная проверка

Во Львове сотрудники ТЦК избили мужчину и затолкали его в бус: ведется служебная проверка

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Дата публикации 18 июля 2026 19:26
Во Львове произошел конфликт с ТЦК: мужчину избили и затолкали в бус
Избиение мужчины во Львове. Фото: кадр из видео

Во Львове сотрудники территориального центра комплектования избили мужчину и затолкали его в микроавтобус во время проведения мероприятий по оповещению. В настоящее время ведется служебная проверка и возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили пресс-службы Львовского областного ТЦК и Нацполиции, передает Новини.LIVE.

Избиение во время мобилизации во Львове

"По факту обнародованного в СМИ инцидента, произошедшего 17 июля во Львове во время проведения мероприятий по оповещению, в ходе которого на распространенных в сети видеозаписях зафиксировано возможное применение физического воздействия в отношении гражданина, руководством Львовского ОТЦК и СП назначена служебная проверка", — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и проводится правовая оценка действий лиц, которые могут быть к нему причастны. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с нормами действующего законодательства.

А в Нацполиции отметили, что конфликт произошел на Галицкой площади, в результате чего 34-летний местный житель получил легкие телесные повреждения.

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"В настоящее время продолжается досудебное расследование, в рамках которого правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям всех его участников", — добавили в полиции.

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Пост Львовского ТЦК. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Львовский ТЦК, во Львове назначили служебную проверку после инцидента, произошедшего 14 июля во время проведения мероприятий по оповещению. Основанием послужили видео, опубликованные в сети, на которых зафиксировано вероятное применение силы в отношении женщины.

А 8 июля во Львове произошла масштабная стычка между гражданскими лицами и представителями ТЦК. Впоследствии правоохранители возбудили два уголовных дела. Кроме того, суд уже избрал меры пресечения в отношении нескольких участников беспорядков.

драка Львов ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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