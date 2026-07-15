Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове проверяют действия военного ТЦК после конфликта с женщиной

Во Львове проверяют действия военного ТЦК после конфликта с женщиной

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 21:03
Львовский ТЦК инициировал служебную проверку в связи с инцидентом с женщиной во время оповещения
Военные ТЦК. Фото иллюстративное: Суспільне

Во Львове начали служебную проверку после инцидента, произошедшего 14 июля во время проведения мероприятий по оповещению. Причиной стали появившиеся в сети видеозаписи, на которых зафиксировано возможное применение физической силы в отношении женщины.

Об этом сообщили во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, передает Новини.LIVE.

В ТЦК расследуют обстоятельства конфликта

В центре отметили, что руководство уже назначило служебную проверку, в ходе которой должны всесторонне установить обстоятельства происшествия. В настоящее время правоохранители и ответственные должностные лица выясняют все факты, а также дают правовую оценку действиям участников инцидента.

Во Львове проверяют действия военного ТЦК после конфликта с женщиной - фото 1
Пост Львовского ТЦК. Фото: скриншот

В ведомстве подчеркнули, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Также во Львовском ТЦК призвали общественность и представителей СМИ не делать поспешных выводов и дождаться завершения служебного расследования.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 8 июля во Львове произошел конфликт между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК и СП во время проведения мероприятий по оповещению. По данным военкомата, его представители остановили мужчину, находившегося в розыске, однако очевидцы начали препятствовать задержанию.

Как сообщали Новини.LIVE, Генеральный штаб ВСУ отреагировал на нападение на военнослужащих ТЦК во Львове. В военном командовании подчеркнули, что любое насилие в отношении представителей территориальных центров комплектования недопустимо и наносит ущерб обороноспособности Украины.

Львов преступление ТЦК и СП
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации