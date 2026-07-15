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Головна Львів У Львові перевіряють дії військового ТЦК після конфлікту з жінкою

У Львові перевіряють дії військового ТЦК після конфлікту з жінкою

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 21:03
Львівський ТЦК призначив службову перевірку через інцидент із жінкою під час оповіщення
Військові ТЦК. Фото ілюстративне: Cуспільне

У Львові розпочали службову перевірку після інциденту, який стався 14 липня під час проведення заходів оповіщення. Причиною стали відеозаписи, що з'явилися у мережі, на яких зафіксовано можливе застосування фізичної сили щодо жінки.

Про це повідомили у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, передає Новини.LIVE.

У ТЦК розслідують обставини конфлікту

У центрі зазначили, що керівництво вже призначило службову перевірку, під час якої мають всебічно встановити обставини події. Наразі правоохоронці та відповідальні посадові особи з'ясовують усі факти, а також надають правову оцінку діям учасників інциденту.

У Львові перевіряють дії військового ТЦК після конфлікту з жінкою - фото 1
Пост Львівського ТЦК. Фото: скриншот

У відомстві наголосили, що за результатами перевірки буде ухвалене рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

Також у Львівському ТЦК закликали громадськість і представників медіа не робити передчасних висновків та дочекатися завершення службового розслідування.

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Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 8 липня у Львові стався конфлікт між цивільними та військовослужбовцями ТЦК та СП під час проведення заходів оповіщення. За даними військкомату, його представники зупинили чоловіка, який перебував у розшуку, однак затриманню почали перешкоджати очевидці.

Як повідомляли Новини.LIVE, Генеральний штаб ЗСУ відреагував на напад на військовослужбовців ТЦК у Львові. У військовому командуванні наголосили, що будь-яке насильство щодо представників територіальних центрів комплектування є неприпустимим і завдає шкоди обороноздатності України.

Львів злочин ТЦК та СП
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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