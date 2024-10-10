Прогноз погоди у Львові на завтра, 11 жовтня, від синоптиків

Люди гуляють вулицями. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У четвер, 11 жовтня, на території Львівської області спостерігатиметься хмарна погода з періодичними проясненнями. Вночі очікуються помірні дощі, які вдень стануть значними.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ.

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У деяких районах Львівської області можливі грози. Вітер північно-західного напрямку досягне швидкості 9-14 м/с. Протягом дня температура коливатиметься у межах +10...+15 °C.

У Львові температура впродовж доби буде становити +12...+14 °C. Також варто очікувати значні опади та грози вранці та вдень.

Попередження про небезпечні метеорологічн і явища

У Львівській області 11 жовтня можливі грози, а вранці та вдень пройдуть значні дощі. У Львові ситуація буде аналогічною: грози та сильний дощ. Рівень небезпечності прогнозується жовтий.

Попередження про небезпеку. Фото: Львівський РЦГМ

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. На території регіону суттєвих опадів не прогнозується.

Раніше ми писали, що погода в Києві та області завтра, 11 жовтня, очікується без опадів. Синоптики розповіли, що пануватиме тепла погода.