Прогноз погоди у Львові на завтра, 11 жовтня, від синоптиків

Грози та шквали вітру — синоптики повідомили, якою буде погода у Львові завтра
У четвер, 11 жовтня, на території Львівської області спостерігатиметься хмарна погода з періодичними проясненнями. Вночі очікуються помірні дощі, які вдень стануть значними.
Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ.
Погода у Львові 11 жовтня
У деяких районах Львівської області можливі грози. Вітер північно-західного напрямку досягне швидкості 9-14 м/с. Протягом дня температура коливатиметься у межах +10...+15 °C.
У Львові температура впродовж доби буде становити +12...+14 °C. Також варто очікувати значні опади та грози вранці та вдень.
Попередження про небезпечні метеорологічн і явища
У Львівській області 11 жовтня можливі грози, а вранці та вдень пройдуть значні дощі. У Львові ситуація буде аналогічною: грози та сильний дощ. Рівень небезпечності прогнозується жовтий.
Нагадаємо, у п'ятницю, 11 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. На території регіону суттєвих опадів не прогнозується.
Раніше ми писали, що погода в Києві та області завтра, 11 жовтня, очікується без опадів. Синоптики розповіли, що пануватиме тепла погода.
Читайте Новини.LIVE!