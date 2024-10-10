Прогноз погоды во Львове на завтра 11 октября от синоптиков

Люди гуляют по улицам. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В четверг, 11 октября, на территории Львовской области будет облачная погода с периодическими прояснениями. Ночью ожидаются умеренные дожди, которые в дневные часы станут значительными.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ.

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Погода во Львове 11 октября

В некоторых районах Львовской области возможны грозы. Ветер северо-западного направления достигнет скорости 9-14 м/с. В течение дня температура будет колебаться в пределах +10…+15 °C.

Во Львове температура в течение суток составит +12...+14°C. Также ожидаются сильные осадки и грозы утром и днем.

Предупреждение об опасных метеорологических и явления

Во Львовской области 11 октября возможны грозы, а утром и днем пройдут дожди. Во Львове ситуация будет аналогичной: грозы и сильный дождь. Уровень опасности прогнозируется желтым.

Предупреждение об опасности. Фото: Львовский РЦГМ

Напомним, в пятницу, 11 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность . На территории региона существенных осадков не прогнозируется.

Ранее писали, что погода в Киеве и области завтра, 11 октября, ожидается без осадков. Синоптики рассказали, что будет царить теплая погода .