Погода на 22 серпня у Львові — будуть шквали та вітер

У Львові та області у п'ятницю, 22 серпня, очікуються дощі та грози. Температура повітря значно знизиться, а холоду ще й додаватимуть шквальні вітри.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Львові на 22 серпня

Синоптики прогнозують, що 22 серпня у Львові та області вночі та вранці очікуються значні дощі, а вдень можливі короткочасні грози.

Крім того, упродовж дня очікується північно-західний вітер з поривами 9-14 м/с, а місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +10...+15 °C, а вдень підніметься до +16...+21 °C. Водночас у Львові в нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +11...+13 °C, а вдень буде +17...+19 °C.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили про погіршення погоди завтра. Деякі регіони накриють дощі, грози та сильні пориви вітру до 20 м/с.

Водночас Наталка Діденко повідомила, що завтра до України прийде активний циклон середземноморського походження, який зумовить дощі.