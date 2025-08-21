Відео
Грози та шквальний вітер — погода у Львові на завтра

Грози та шквальний вітер — погода у Львові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 20:52
Погода на 22 серпня у Львові — будуть шквали та вітер
Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE

У Львові та області у п'ятницю, 22 серпня, очікуються дощі та грози. Температура повітря значно знизиться, а холоду ще й додаватимуть шквальні вітри.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології

Читайте також:

Погода у Львові на 22 серпня

Синоптики прогнозують, що 22 серпня у Львові та області вночі та вранці очікуються значні дощі, а вдень можливі короткочасні грози. 

Крім того, упродовж дня очікується північно-західний вітер з поривами 9-14 м/с, а місцями шквали 15-20 м/с. 

Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +10...+15 °C, а вдень підніметься до +16...+21 °C. Водночас у Львові в нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +11...+13 °C, а вдень буде +17...+19 °C. 

Погода у Львові 22 серпня
Скриншот допису центру з гідрометеорології

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили про погіршення погоди завтра. Деякі регіони накриють дощі, грози та сильні пориви вітру до 20 м/с.

Водночас Наталка Діденко повідомила, що завтра до України прийде активний циклон середземноморського походження, який зумовить дощі.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
