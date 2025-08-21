Видео
Грозы и шквальный ветер — погода во Львове на завтра

Грозы и шквальный ветер — погода во Львове на завтра

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 20:52
Погода на 22 августа во Львове — будут шквалы и ветер
Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и области в пятницу, 22 августа, ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха значительно снизится, а холода еще и будут добавлять шквальные ветры.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове на 22 августа

Синоптики прогнозируют, что 22 августа во Львове и области ночью и утром ожидаются значительные дожди, а днем возможны кратковременные грозы.

Кроме того, в течение дня ожидается северо-западный ветер с порывами 9-14 м/с, а местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +10...+15 °C, а днем поднимется до +16...+21 °C. В то же время во Львове в ночные часы столбики термометров будут показывать +11...+13 °C, а днем будет +17...+19 °C.

Погода у Львові 22 серпня
Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погоды завтра. Некоторые регионы накроют дожди, грозы и сильные порывы ветра до 20 м/с.

В то же время Наталка Диденко сообщила, что завтра в Украину придет активный циклон средиземноморского происхождения, который обусловит дожди.

погода Львов погода в Украине ветер гроза
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
