Погода на 22 августа во Львове — будут шквалы и ветер

Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и области в пятницу, 22 августа, ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха значительно снизится, а холода еще и будут добавлять шквальные ветры.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода во Львове на 22 августа

Синоптики прогнозируют, что 22 августа во Львове и области ночью и утром ожидаются значительные дожди, а днем возможны кратковременные грозы.

Кроме того, в течение дня ожидается северо-западный ветер с порывами 9-14 м/с, а местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +10...+15 °C, а днем поднимется до +16...+21 °C. В то же время во Львове в ночные часы столбики термометров будут показывать +11...+13 °C, а днем будет +17...+19 °C.

Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погоды завтра. Некоторые регионы накроют дожди, грозы и сильные порывы ветра до 20 м/с.

В то же время Наталка Диденко сообщила, что завтра в Украину придет активный циклон средиземноморского происхождения, который обусловит дожди.