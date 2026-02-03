Схема виїзду за кордон не спрацювала — затримання на Івано-Франківщині

Затримання підозрюваного. Фото: Поліція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині затримали 25-річного чоловіка, який продавав фальшиві діагнози для ухилення від мобілізації. Підозрюваний обіцяв клієнтам статус інваліда III групи, що дозволяло легально перетнути державний кордон.

Про затримання повідомили у поліції Івано-Франківської області.

За даними поліції, ще в липні 2025 року житель Надвірнянського району запропонував знайомому "вирішити питання" з документами. Фіктивна інвалідність мала гарантувати відстрочку від призову та право на виїзд з України.

Ділок переконував клієнта, що має "своїх людей" у медичних комісіях та серед посадовців, які проводять оцінку стану здоров'я.

Спочатку фігурант оцінив свої послуги у 6500 євро. Проте під час кількамісячних переговорів вартість впала. Він знизив ціну до 4000 євро. Таку щедрість чоловік пояснив наявністю знайомого лікаря у Львові, який нібито погодився виготовити документи дешевше.

Підозрюваного взяли на гарячому. Він зустрівся з клієнтом, щоб забрати гроші та копії особистих документів. У цей момент правоохоронці провели затримання.

Справа вже у суді

Суд уже обрав запобіжний захід. Фігурант перебуває під вартою. Поліція підозрює, що він діяв не сам, тому зараз слідчі перевіряють причетність до схеми керівників медичних установ. Також правоохоронці шукають ще трьох людей, які могли скористатися послугами затриманого протягом минулого року.

