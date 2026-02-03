Схема выезда за границу не сработала — задержание на Ивано-Франковщине

Задержание подозреваемого. Фото: Полиция Ивано-Франковской области

На Ивано-Франковщине задержали 25-летнего мужчину, который продавал фальшивые диагнозы для уклонения от мобилизации. Подозреваемый обещал клиентам статус инвалида III группы, что позволяло легально пересечь государственную границу.

О задержании сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Реклама

Читайте также:

Как работала схема с "льготными" справками и скидками от врача

По данным полиции, еще в июле 2025 года житель Надворнянского района предложил знакомому "решить вопрос" с документами. Фиктивная инвалидность должна была гарантировать отсрочку от призыва и право на выезд из Украины.

Делец убеждал клиента, что имеет "своих людей" в медицинских комиссиях и среди чиновников, которые проводят оценку состояния здоровья.

Сначала фигурант оценил свои услуги в 6500 евро. Однако во время многомесячных переговоров стоимость упала. Он снизил цену до 4000 евро. Такую щедрость мужчина объяснил наличием знакомого врача во Львове, который якобы согласился изготовить документы дешевле.

Подозреваемого взяли с поличным. Он встретился с клиентом, чтобы забрать деньги и копии личных документов. В этот момент правоохранители провели задержание.

Дело уже в суде

Суд уже избрал меру пресечения. Фигурант находится под стражей. Полиция подозревает, что он действовал не сам, поэтому сейчас следователи проверяют причастность к схеме руководителей медицинских учреждений. Также правоохранители ищут еще трех человек, которые могли воспользоваться услугами задержанного в течение прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина пытался в фуре провезти военнообязанного в Польшу. Его будут судить.

А житель Тернопольщины проведет несколько лет за решеткой за отказ от мобилизации. Мужчина заявил, что готов воевать, но ему "не подходят" предложенные армией подразделения.