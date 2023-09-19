Вибухи у Львівській області сьогодні, 19 вересня: усі подробиці атаки БпЛА

Гучно у Львівській області: гримлять вибухи
Потужні вибухи чують мешканці Львівської області сьогодні вночі, 19 вересня. За офіційними даними, спрацювала ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у Львівській області сьогодні, 19 вересня
Оновлено 04:35. У Львівські області лунають вибухи. Як повідомляє очільник Львівської ОВА, працюють сили ППО. Також він зазначив, що було гучно й у Львові та закликав не знімати роботу українських захисників.
Оновлено 04:38. Зараз повітряна тривога охопила західні та північні області країни. Загроза БпЛА в повітряному просторі лишається.
Оновлено 04:52. Мер Львова Андрій Садовий попередив про загрозу повторної атаки. Також за його словами, в області працює ППО.
Оновлено 04:57. У Львові повторні вибухи. Попередньо працює ППО.
Оновлено 05:01. Козицький повідомляє про повторні вибухи у Львові.
Оновлено 05:03. "Це звуки роботи ППО‼️ Залишайтесь у безпечному місці!" — зазначає Садовий.
Нагадаємо, що звуки вибухів лунають у Хмельницькій області сьогодні вночі, 19 вересня. Ворог не припиняє атакувати Україну безпілотниками, що рухаються на захід.
Також ми писали, що сьогодні вночі, 19 вересня, ворог дістався й Кривого Рогу Дніпропетровської області, там гримлять сильні вибухи. Повітряна тривога, яка розпочалася близько півночі, продовжується.
Додамо, що в Одесі чути сильні вибухи сьогодні вночі, 19 вересня. Попередньо, працюють сили ППО по "шахедах". В області та на значній частині території України триває повітряна тривога.