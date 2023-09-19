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Гучно у Львівській області: гримлять вибухи

19 вересня 2023 04:32
оновлено: 05:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи у Львівській області сьогодні, 19 вересня: усі подробиці атаки БпЛА
Вибухи вночі в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Потужні вибухи чують мешканці Львівської області сьогодні вночі, 19 вересня. За офіційними даними, спрацювала ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Львівській області сьогодні, 19 вересня

Оновлено 04:35. У Львівські області лунають вибухи. Як повідомляє очільник Львівської ОВА, працюють сили ППО. Також він зазначив, що було гучно й у Львові та закликав не знімати роботу українських захисників.

Вибухи у Львові та області
Джерело: t.me/kozytskyy_maksym_official

Оновлено 04:38. Зараз повітряна тривога охопила західні та північні області країни. Загроза БпЛА в повітряному просторі лишається.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 19 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:52. Мер Львова Андрій Садовий попередив про загрозу повторної атаки. Також за його словами, в області працює ППО. 

Вибухи в Львівській області
Джерело: t.me/andriysadovyi

Оновлено 04:57. У Львові повторні вибухи. Попередньо працює ППО.

Оновлено 05:01. Козицький повідомляє про повторні вибухи у Львові.

Повторні вибухи у Львові
Джерело: t.me/kozytskyy_maksym_official

Оновлено 05:03. "Це звуки роботи ППО‼️ Залишайтесь у безпечному місці!" — зазначає Садовий.

Вибухи у Львові
Джерело: t.me/andriysadovyi

Нагадаємо, що звуки вибухів лунають у Хмельницькій області сьогодні вночі, 19 вересня. Ворог не припиняє атакувати Україну безпілотниками, що рухаються на захід.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 19 вересня, ворог дістався й Кривого Рогу Дніпропетровської області, там гримлять сильні вибухи. Повітряна тривога, яка розпочалася близько півночі, продовжується.

Додамо, що в Одесі чути сильні вибухи сьогодні вночі, 19 вересня. Попередньо, працюють сили ППО по "шахедах". В області та на значній частині території України триває повітряна тривога.

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