Взрывы во Львовской области сегодня, 19 сентября: все подробности атаки БпЛА

Громко во Львовской области: гремят взрывы
Мощные взрывы слышат жители Львовской области сегодня ночью, 19 сентября. По официальным данным, сработала ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы во Львовской области сегодня, 19 сентября
Обновлено 04:35. Во Львовской области раздаются взрывы. Как сообщает глава Львовской ОВА, работают силы ПВО. Также он отметил, что было громко и во Львове, и призвал не снимать работу украинских защитников.
Обновлено 04:38. В настоящее время воздушная тревога охватила западные и северные области страны. Угроза БпЛА в воздушном пространстве остается.
Обновлено 04:52. Мэр Львова Андрей Садовый предупредил об угрозе повторной атаки. Также по его словам, в области работает ПВО.
Обновлено 04:57. Во Львове – повторные взрывы. Предварительно работает ПВО.
Обновлено 05:01. Козицкий сообщает о повторных взрывах во Львове.
Обновлено 05:03. "Это звуки работы ППО‼️ Оставайтесь в безопасном месте!" – отмечает Садовый.
Напомним, что звуки взрывов раздаются в Хмельницкой области сегодня ночью, 19 сентября. Враг не прекращает атаковать Украину двигающимися на запад беспилотниками.
Также мы писали, что сегодня ночью, 19 сентября, враг добрался и до Кривого Рога Днепропетровской области, там гремят сильные взрывы. Воздушная тревога, начавшаяся около полуночи, продолжается.
Добавим, что в Одессе слышны сильные взрывы сегодня ночью, 19 сентября. Предварительно работают силы ПВО по "шахедам". В области и значительной части территории Украины продолжается воздушная тревога.