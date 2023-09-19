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Громко во Львовской области: гремят взрывы

19 сентября 2023 04:32
обновлено: 05:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы во Львовской области сегодня, 19 сентября: все подробности атаки БпЛА
Взрывы ночью в городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мощные взрывы слышат жители Львовской области сегодня ночью, 19 сентября. По официальным данным, сработала ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы во Львовской области сегодня, 19 сентября

Обновлено 04:35. Во Львовской области раздаются взрывы. Как сообщает глава Львовской ОВА, работают силы ПВО. Также он отметил, что было громко и во Львове, и призвал не снимать работу украинских защитников.

Взрывы во Львове и области
Источник: t.me/kozytskyy_maksym_official

Обновлено 04:38. В настоящее время воздушная тревога охватила западные и северные области страны. Угроза БпЛА в воздушном пространстве остается.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 19 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:52. Мэр Львова Андрей Садовый предупредил об угрозе повторной атаки. Также по его словам, в области работает ПВО.

Взрывы во Львовской области
Источник: t.me/andriysadovyi

Обновлено 04:57. Во Львове – повторные взрывы. Предварительно работает ПВО.

Обновлено 05:01. Козицкий сообщает о повторных взрывах во Львове.

Повторные взрывы во Львове
Источник: t.me/kozytskyy_maksym_official

Обновлено 05:03. "Это звуки работы ППО‼️ Оставайтесь в безопасном месте!" – отмечает Садовый.

Взрывы во Львове
Источник: t.me/andriysadovyi

Напомним, что звуки взрывов раздаются в Хмельницкой области сегодня ночью, 19 сентября. Враг не прекращает атаковать Украину двигающимися на запад беспилотниками.

Также мы писали, что сегодня ночью, 19 сентября, враг добрался и до Кривого Рога Днепропетровской области, там гремят сильные взрывы. Воздушная тревога, начавшаяся около полуночи, продолжается.

Добавим, что в Одессе слышны сильные взрывы сегодня ночью, 19 сентября. Предварительно работают силы ПВО по "шахедам". В области и значительной части территории Украины продолжается воздушная тревога.

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