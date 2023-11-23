H&M відновив роботу у Львові — як покупці "штурмували" магазин
У четвер 23 листопада у львівському ТРЦ Victoria Gardens свою роботу відновив магазин популярного шведського бренду H&M. Він не працював з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляється у соцмережах.
H&M повернувся до Львова
В соцмережах вже демонструють заповнені товаром полиці та вітрини магазину.
"Знову разом", — коментують відкриття у пресслужбі львівського ТРЦ.
Відзначимо, що перед цим у Стокгольмі зазначали, що керівництво компанії хочуть відновити роботу в більшості своїх магазинів в Україні з листопада поточного року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії шведський бренд не тільки зачинив всі свої магазини, а ще й скасував можливість замовлення товарів онлайн.
Нагадаємо, що раніше в МЗС України заявляли, що цього місяця в нашій країні відновлять роботу шведські бренди H&M та IKEA. 9 листопада один магазин відкрився у столиці.
Читайте Новини.LIVE!