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H&M відновив роботу у Львові — як покупці "штурмували" магазин

23 листопада 2023 20:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
H&M відновив роботу у Львові — як покупці "штурмували" магазин
Відкриття H&M у львівському ТРЦ Victoria Gardens. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У четвер 23 листопада у львівському ТРЦ Victoria Gardens свою роботу відновив магазин популярного шведського бренду H&M. Він не працював з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляється у соцмережах.

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В соцмережах вже демонструють заповнені товаром полиці та вітрини магазину. 

"Знову разом", — коментують відкриття у пресслужбі львівського ТРЦ.

H&M відновив роботу у Львові — як покупці "штурмували" магазин
Джерело: Instagram
H&M відновив роботу у Львові — як покупці "штурмували" магазин
Джерело: Instagram

Відзначимо, що перед цим у Стокгольмі зазначали, що керівництво компанії хочуть відновити роботу в більшості своїх магазинів в Україні з листопада поточного року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії шведський бренд не тільки зачинив всі свої магазини, а ще й скасував можливість замовлення товарів онлайн.

Нагадаємо, що раніше в МЗС України заявляли, що цього місяця в нашій країні відновлять роботу шведські бренди H&M та IKEA. 9 листопада один магазин відкрився у столиці. 

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