H&M возобновил работу во Львове — как покупатели штурмовали магазин
В четверг, 23 ноября, во львовском ТРЦ Victoria Gardens свою работу возобновил магазин популярного шведского бренда H&M. Он не работал с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщается в соцсетях.
H&M вернулся во Львов
В соцсетях уже демонстрируют заполненные товаром полки и витрины магазина.
"Снова вместе", — комментируют открытие в пресс-службе львовского ТРЦ.
Отметим, что перед этим в Стокгольме отмечалось, что руководство компании хочет возобновить работу в большинстве своих магазинов в Украине с ноября текущего года. После начала полномасштабного вторжения России шведский бренд не только закрыл все свои магазины, но и отменил возможность заказа товаров онлайн.
Напомним, что ранее в МИД Украины заявляли, что в этом месяце в нашей стране возобновят работу шведские бренды H&M и IKEA. 9 ноября один магазин открылся в столице.
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