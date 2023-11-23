H&M возобновил работу во Львове - как покупатели "штурмовали" магазин

Открытие H&M во львовском ТРЦ Victoria Gardens. Фото: скриншот

В четверг, 23 ноября, во львовском ТРЦ Victoria Gardens свою работу возобновил магазин популярного шведского бренда H&M. Он не работал с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщается в соцсетях.

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В соцсетях уже демонстрируют заполненные товаром полки и витрины магазина.

"Снова вместе", — комментируют открытие в пресс-службе львовского ТРЦ.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Отметим, что перед этим в Стокгольме отмечалось, что руководство компании хочет возобновить работу в большинстве своих магазинов в Украине с ноября текущего года. После начала полномасштабного вторжения России шведский бренд не только закрыл все свои магазины, но и отменил возможность заказа товаров онлайн.

Напомним, что ранее в МИД Украины заявляли, что в этом месяце в нашей стране возобновят работу шведские бренды H&M и IKEA. 9 ноября один магазин открылся в столице.