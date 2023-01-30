Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow "Я — переселенка, тож кому, як не мені, знати, що потрібно нашим українцям": у Львові відкрили прихисток "Безпечне місце" arrow

"Я — переселенка, тож кому, як не мені, знати, що потрібно нашим українцям": у Львові відкрили прихисток "Безпечне місце"

30 січня 2023 13:45
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Благодійний фонд у Львові відкрив прихисток для переселенців
Прихисток у Львові "Безпечне місце"
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров’я" відкрив у центрі міста прихисток для переселенців "Безпечне місце".

Що відомо про прихисток

Притулок розташований в приміщенні хостелу і розрахований на 21 людину.  Тут забезпечують тимчасовим житлом з усіма зручностями та безоплатним харчуванням. У прихистку є спільні кімнати та сімейні двомісні номери. Серед персоналу шелтеру також є вимушені переселенці, які живуть і працюють у хостелі.

Читайте також:

Окрім базових потреб, тут також надають психологічну, медичну та юридичну допомогу розповідає керівниця прихистку Вікторія Бобринок.

"Ми вирішили створити новий стандарт для прихистків. Ми хочемо зробити такий хаб, в якому можна буде адаптувати переселенця. Чому? Тому що я є сама переселенка з міста Токмак, запорізької області і хто як не я розумію що потрібно нашим переселенцям", — розповідає жінка.

Також на базі шелтеру запустили інформаційний хаб, де проводять лекції й майстер-класи  для дорослих та дітей. На одному з таких  побувала 9-річна Маргарита, яка приїхала з мамою до Львова з Запорізької області.

"Мені тут дуже подобається, все так гарно, акуратно та  охайно. Тут відбуваються  різні майстер-класи. На попередньому майстер-класі я розмальовувала пряника", — каже дівчина.

Загалом, у  шелтері можуть проживати як жінки, так і чоловіки, а також сім’ї з дітьми.  Житло надають тимчасово, щонайбільше на 14 днів.

Прихисток розташований на вулиці Соломії Крушельницької, 3.

Щоб подати заявку на проживання, потрібно зареєструватися через соцмережі.

Скільки біженців прийняв Львів з 24 лютого

Зазначимо, що у 2022 році Львів став одним із найбільших центрів прийому внутрішньо переміщених осіб. За даними Управління соціального захисту Львівської міської ради за 2022 рік час через місто пройшло більше 5 мільйонів людей. Приблизно 200 тисяч залишилися проживати у Львові.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в  Україні влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Окрім того, у Мінсоцполітики пояснили, як перевірятимуть переселенців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:55 Росія відмовляється від переговорів з Україною і Заходом: який привід знайшло МЗС рф

13:51 "Динамо" може втратити другого форварда за тиждень: хто піде з київського клубу

Новина з фото

13:49 У Пакистані підірвали мечеть, щонайменше 28 загиблих

13:35 Мобілізація в Україні 2023: які хвороби звільняють від служби в ЗСУ

13:34 Повернення не вийшло: концерти зрадника Міші Марвіна скасовують у росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:28 ​​​​​​​Росіяни завдали удару по Харківщині: є загиблі і поранені

13:23 ПриватБанк оголосив збір 31 млн грн на екіпірування пілотів

13:19 Польща може передати винищувачі F-16 для України: яка умова

Новина з фото

13:15 "Працювали" під час комендантської години: у Києві затримали серійних викрадачів авто

12:59 Міністерство молоді та спорту України може отримати нового голову: хто займе місце Вадима Гутцайта

Новина з відео

07:41 В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 січня: Терезам — розв'язання складних питань, Рибам — продуктивний день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​Нічний удар по харківській багатоповерхівці: загинула щонайменше одна людина

Новина з відео

23:02 Останнє інтерв’ю: загиблий очільник МВС Монастирський розповів, чого хотів би найбільше

Новина з відео

22:47 Обстріл херсонського порту: екіпаж пошкодженого судна локалізував витік нафти у Дніпро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:17 Зеленський написав листа Макрону через допуск росіян до Олімпіади-2024

Новина з відео

19:26 Американець після перелому спини встановив рекорд Гіннеса на дев'ятиметровому одноколісному велосипеді

Ексклюзив

17:25 Купити поїсти та заплатити за комуналку: скільки одеситам потрібно заробляти в місяць для комфортного життя

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Новина з відео

14:45 Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Актуальне по темі

None 30 Січень 13:50

"Динамо" може втратити другого форварда за тиждень: хто піде з київського клубу

None 30 Січень 13:49

У Пакистані підірвали мечеть, щонайменше 28 загиблих

None 30 Січень 13:20

Мобілізація в Україні 2023: які хвороби звільняють від служби в ЗСУ

None 30 Січень 13:55

Повернення не вийшло: концерти зрадника Міші Марвіна скасовують у росії

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB