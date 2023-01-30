Благодійний фонд у Львові відкрив прихисток для переселенців

Прихисток у Львові "Безпечне місце"

У Львові Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров’я" відкрив у центрі міста прихисток для переселенців "Безпечне місце".

Що відомо про прихисток

Притулок розташований в приміщенні хостелу і розрахований на 21 людину. Тут забезпечують тимчасовим житлом з усіма зручностями та безоплатним харчуванням. У прихистку є спільні кімнати та сімейні двомісні номери. Серед персоналу шелтеру також є вимушені переселенці, які живуть і працюють у хостелі.

Окрім базових потреб, тут також надають психологічну, медичну та юридичну допомогу розповідає керівниця прихистку Вікторія Бобринок.

"Ми вирішили створити новий стандарт для прихистків. Ми хочемо зробити такий хаб, в якому можна буде адаптувати переселенця. Чому? Тому що я є сама переселенка з міста Токмак, запорізької області і хто як не я розумію що потрібно нашим переселенцям", — розповідає жінка.

Також на базі шелтеру запустили інформаційний хаб, де проводять лекції й майстер-класи для дорослих та дітей. На одному з таких побувала 9-річна Маргарита, яка приїхала з мамою до Львова з Запорізької області.

"Мені тут дуже подобається, все так гарно, акуратно та охайно. Тут відбуваються різні майстер-класи. На попередньому майстер-класі я розмальовувала пряника", — каже дівчина.

Загалом, у шелтері можуть проживати як жінки, так і чоловіки, а також сім’ї з дітьми. Житло надають тимчасово, щонайбільше на 14 днів.

Прихисток розташований на вулиці Соломії Крушельницької, 3.

Щоб подати заявку на проживання, потрібно зареєструватися через соцмережі.

Скільки біженців прийняв Львів з 24 лютого

Зазначимо, що у 2022 році Львів став одним із найбільших центрів прийому внутрішньо переміщених осіб. За даними Управління соціального захисту Львівської міської ради за 2022 рік час через місто пройшло більше 5 мільйонів людей. Приблизно 200 тисяч залишилися проживати у Львові.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в Україні влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Окрім того, у Мінсоцполітики пояснили, як перевірятимуть переселенців.