Благодійний фонд у Львові відкрив прихисток для переселенців

"Я — переселенка, тож кому, як не мені, знати, що потрібно нашим українцям": у Львові відкрили прихисток "Безпечне місце"
У Львові Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров’я" відкрив у центрі міста прихисток для переселенців "Безпечне місце".
Що відомо про прихисток
Притулок розташований в приміщенні хостелу і розрахований на 21 людину. Тут забезпечують тимчасовим житлом з усіма зручностями та безоплатним харчуванням. У прихистку є спільні кімнати та сімейні двомісні номери. Серед персоналу шелтеру також є вимушені переселенці, які живуть і працюють у хостелі.
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Окрім базових потреб, тут також надають психологічну, медичну та юридичну допомогу розповідає керівниця прихистку Вікторія Бобринок.
"Ми вирішили створити новий стандарт для прихистків. Ми хочемо зробити такий хаб, в якому можна буде адаптувати переселенця. Чому? Тому що я є сама переселенка з міста Токмак, запорізької області і хто як не я розумію що потрібно нашим переселенцям", — розповідає жінка.
Також на базі шелтеру запустили інформаційний хаб, де проводять лекції й майстер-класи для дорослих та дітей. На одному з таких побувала 9-річна Маргарита, яка приїхала з мамою до Львова з Запорізької області.
"Мені тут дуже подобається, все так гарно, акуратно та охайно. Тут відбуваються різні майстер-класи. На попередньому майстер-класі я розмальовувала пряника", — каже дівчина.
Загалом, у шелтері можуть проживати як жінки, так і чоловіки, а також сім’ї з дітьми. Житло надають тимчасово, щонайбільше на 14 днів.
Прихисток розташований на вулиці Соломії Крушельницької, 3.
Щоб подати заявку на проживання, потрібно зареєструватися через соцмережі.
Скільки біженців прийняв Львів з 24 лютого
Зазначимо, що у 2022 році Львів став одним із найбільших центрів прийому внутрішньо переміщених осіб. За даними Управління соціального захисту Львівської міської ради за 2022 рік час через місто пройшло більше 5 мільйонів людей. Приблизно 200 тисяч залишилися проживати у Львові.
Нагадаємо, ми раніше писали, що в Україні влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Окрім того, у Мінсоцполітики пояснили, як перевірятимуть переселенців.