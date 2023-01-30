Благотворительный фонд во Львове открыл приют для переселенцев

Приют во Львове "Безопасное место"

Во Львове Международный благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья" открыл в центре города приют для переселенцев "Безопасное место".

Что известно об убежище

Приют расположен в помещении хостела и рассчитан на 21 человека. Здесь обеспечивают временное жилье со всеми удобствами и безвозмездным питанием. В убежище есть общие комнаты и семейные двухместные номера. Среди персонала шелтера также вынужденные переселенцы, живущие и работающие в хостеле.

Кроме базовых потребностей, здесь также оказывают психологическую, медицинскую и юридическую помощь рассказывает руководительница Виктория Бобринок.

"Мы решили создать новый стандарт для убежищ. Мы хотим сделать такой хаб, в котором можно будет адаптировать переселенца. Почему? Потому что я сама переселенка из города Токмак, запорожской области и кто как не я понимаю что нужно нашим переселенцам", — рассказывает женщина.

Также на базе шелтера запустили информационный хаб, где проводятся лекции и мастер-классы для взрослых и детей. На одном из таких побывала 9-летняя Маргарита, приехавшая с мамой во Львов из Запорожской области.

"Мне здесь очень нравится, все так красиво, аккуратно и аккуратно. Здесь проходят разные мастер классы. На предыдущем мастер классе я разрисовывала пряник", — говорит девочка.

В общем, в шелтере могут проживать как женщины, так и мужчины, а также семьи с детьми. Жилье предоставляют временно, максимум на 14 дней.

Приют расположен на улице Соломии Крушельницкой, 3.

Чтобы подать заявку на проживание, необходимо зарегистрироваться через соцсети.

Сколько беженцев принял Львов с 24 февраля

Отметим, что в 2022 году Львов стал одним из самых больших центров приема внутренне перемещенных лиц. По данным Управления социальной защиты Львовского городского совета за 2022 год через город прошло более 5 миллионов человек. Приблизительно 200 тысяч остались проживать во Львове.

Напомним, мы ранее писали, что в Украине власти подкорректировали правила выплаты государственной компенсации работодателям, которые нанимают на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Кроме того, в Минсоцполитики объяснили, как будут проверяться переселенцы.