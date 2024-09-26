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Ядерна загроза для України — чи бояться у Львові

26 вересня 2024 18:01
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Ядерна зброя та загроза для України — що про це кажуть у Львові
Площа перед Оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 26 вересня, світ відзначає Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, який був запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році. За даними досліджень, на сьогодні у світі існує понад 13 тисяч одиниць ядерної зброї, що зосереджені в руках кількох держав. Однак загроза виходить далеко за межі кількості боєголовок. 

Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи бояться вони ядерного удару. 

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Частина опитаних зізналася, що ядерний удар їх лякає, особливо тому, що його наслідки будуть тривалими. Інші ж стверджують, що навіть не задумуються про таке.

"Напевно, боюся. Ядерний удар має важкі наслідки. І постраждають не тільки люди, але й все навколишнє середовище. Як на мене, Україні не потрібно було віддавати ядерну зброю, це наша найбільша проблема", — каже жінка. 

"Я про це не думаю. Навіть таких думок не було. Живеш, бо треба жити", — додає дівчина.

"Звичайно, боїмося, але надіємось, що його не буде. Багато було розмов і про повторний наступ, і про ядерний удар теж довго говорять. Та я надіюсь, що це все лише балачки", — ділиться думками львів'янка.

"Наразі не боюсь. Ми не можемо жити і боятися. Як буде, так і буде. Треба навчитись жити в наших реаліях", — зазначає опитана дівчина.

Додамо, Україна має особливий зв'язок з питанням ядерної зброї. Після розпаду СРСР Україна володіла третім за величиною ядерним арсеналом у світі. Проте в 1994 році наша держава добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від провідних світових держав згідно з Будапештським меморандумом.

Сьогодні, після російської агресії та окупації Криму, питання про цінність цих гарантій активно обговорюється як в Україні, так і за її межами.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Путін розширив умови використання Росією ядерної зброї.

Ми також писали, чи зможе Росія застосувати ядерну зброю.

Львів Україна ядерна зброя опитування ядерна небезпека Росія

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