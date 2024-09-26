Ядерное оружие и угроза для Украины — что об этом говорят во Львове

Площадь перед Оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 26 сентября, мир отмечает Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, введенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. По данным исследований, на сегодняшний день в мире существует более 13 тысяч единиц ядерного оружия, которые сосредоточены в руках нескольких государств. Однако угроза выходит далеко за пределы количества боеголовок.

Новини.LIVE спросили у львовян, боятся ли они ядерного удара.

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Часть опрошенных признались, что ядерный удар пугает их, особенно потому, что его последствия будут длительными. Другие же утверждают, что даже не задумываются об этом.

"Наверное, боюсь. Ядерный удар имеет тяжелые последствия. И пострадают не только люди, но и вся окружающая среда. По-моему, Украине не нужно было отдавать ядерное оружие, это наша самая большая проблема", — говорит женщина.

"Я об этом не думаю. Даже таких мыслей не было. Живешь, потому что нужно жить", — добавляет девушка.

"Конечно, боимся, но надеемся, что его не будет. Много было разговоров и о повторном наступлении, и о ядерном ударе тоже долго говорят. Но я надеюсь, что это все лишь разговоры", — делится мыслями львовянка.

"На данный момент не боюсь. Мы не можем жить и бояться. Как будет, так и будет. Надо научиться жить в наших реалиях", — отмечает опрошенная девушка.

Добавим, Украина имеет особую связь с ядерным оружием. После распада СССР Украина владела третьим по величине ядерным арсеналом в мире. Однако в 1994 году наше государство добровольно отказалось от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности ведущих мировых государств согласно Будапештскому меморандуму.

Сегодня после российской агрессии и оккупации Крыма вопрос о ценности этих гарантий активно обсуждается как в Украине, так и за ее пределами.

Напомним, мы ранее писали, что Путин расширил условия использования Россией ядерного оружия.

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