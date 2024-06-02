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Ядерна зброя для України, чи потрібно її повертати — думки львів'ян

2 червня 2024 05:15
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Чи потрібна ядерна зброя для України 2024: думки львів'ян про повернення ядерного статусу
Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 2 червня, минає 28 років, як Україна втратила ядерний статус. Це другий випадок в історії після ПАР, яка відмовилася від ядерної зброї через значні соціальні зміни, пов'язані з демонтажем системи Апартеїду. 

Ядерна зброя для України 

Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи потрібно, на їхню думку, повертати ядерну зброю Україні. Більшість опитаних кажуть — потрібно. Адже повернення ядерної зброї може слугувати стримуючим фактором проти подальших агресивних дій ворога. 

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Але зазначають, відновлення ядерного статусу може призвести до санкцій з боку міжнародної спільноти, що матиме негативні наслідки для економіки та дипломатичних відносин України.

"Я думаю, її потрібно повертати для захисту нашої країни. Але не факт, що це допоможе, адже є ядерні держави, які в стані війни", — каже чоловік.

"Так, тому що нам треба відбиватись від так званих суддів", — додає дівчина.

"На дипломатичному, політичному рівні  — це б вплинуло негативно. Тому що ми бачимо приклади арабського світу, які намагаються собі повернути ядерну зброю і як на це реагує світ. Це і санкції тощо. І щоб не ускладнювати собі життя, ми не можемо собі дозволити ядерну зброю", — ділиться думками львів'янка. 

"Щоб користуватись такою зброєю, треба мати відповідні ресурси, щоб розуміти, що з нею потрібно робити. А якщо у нас є неадекватні люди, то це може тільки нашкодити", — каже опитана жінка. 

Додамо, після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Україна успадкувала третій за величиною арсенал ядерної зброї у світі. Однак у 1994 році, в обмін на гарантії безпеки та територіальної цілісності з боку Росії, США і Великої Британії, Україна підписала Будапештський меморандум і добровільно відмовилася від ядерної зброї.

Тому в умовах повномасштабної війни в Україні питання про повернення ядерної зброї в Україну є одним з найгостріших і найсуперечливіших у сучасному політичному дискурсі країни. 

Нагадаємо, ми раніше писали, скільки ядерної зброї у Росії. 

Ми також писали, чому Росія може використати стратегію ядерного стримування проти Сполучених Штатів.

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