Нужно ли ядерное оружие для Украины 2024: мнения львовян о возвращении ядерного статуса

Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 июня, исполняется 28 лет, как Украина потеряла ядерный статус. Это второй случай в истории после ЮАР, отказавшейся от ядерного оружия из-за значительных социальных изменений, связанных с демонтажем системы Апартеида.

Ядерное оружие для Украины

Новини.LIVE спросили у львовян, нужно ли, по их мнению, возвращать ядерное оружие Украине. Большинство опрошенных говорят — нужно. Ведь возвращение ядерного оружия может служить сдерживающим фактором против дальнейших агрессивных действий врага.

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Но отмечают, что восстановление ядерного статуса может привести к санкциям со стороны международного сообщества, что будет иметь негативные последствия для экономики и дипломатических отношений Украины.

"Я думаю, ее нужно возвращать для защиты нашей страны. Но не факт, что это поможет, ведь есть ядерные государства, которые находятся в состоянии войны", — говорит мужчина.

"Да, потому что нам нужно отбиваться от так называемых соседей", — добавляет девушка.

"На дипломатическом, политическом уровне — это повлияло бы негативно. Потому что мы видим примеры арабского мира, которые пытаются себе вернуть ядерное оружие и как на это реагирует мир. Это и санкции, и так далее. И чтобы не усложнять себе жизнь, мы не можем себе позволить ядерное оружие", — делится мыслями львовянка.

"Чтобы пользоваться таким оружием, нужно иметь соответствующие ресурсы, чтобы понимать, что с ним нужно делать. А если у нас есть неадекватные люди, то это может только навредить", — говорит опрошенная женщина.

Добавим, что после распада Советского Союза в 1991 году Украина унаследовала третий по величине арсенал ядерного оружия в мире. Однако в 1994 году в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности со стороны России, США и Великобритании Украина подписала Будапештский меморандум и добровольно отказалась от ядерного оружия.

Поэтому в условиях полномасштабной войны вопрос о возвращении ядерного оружия в Украину является одним из острейших и противоречивых в современном политическом дискурсе страны.

Напомним, мы раньше писали, сколько ядерного оружия у России.

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