Як блокада поляками українського кордону впливає на економіку України — пояснення економіста

Страйк польских перевізників: Фото: Polska Agencia Prasowa

Блокада польського кордону ускладнила доставку імпортної продукції з Європи. Також, внаслідок блокади можливі тимчасові складнощі з товарами довгострокового використання.

Про те, чи зростуть ціни на продовольство в Україні, чому зростає ціна на автогаз та через що у Львові призупинили відбудову зруйнованих будинків, — пояснив в інтерв'ю Новини.LIVE економіст Олег Пендзин

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Що буде з імпортом

— З імпорту до України везуть екзотичні фрукти: цитрусові, ківі, банани, а також рибу. Якщо екзотичні фрукти не належать до споживчого кошика, то риба відноситься. Також нам завозять сіль. На західних областях України, у Львові, є невеликий сегмент польської м’ясо-молочної продукції. Але по жодному з цих напрямків на сьогодні немає росту цін.

Продовольчий кошик не постраждав

— Екзотичні фрукти не належать до споживчого кошика і люди не так багато їх їдять, хіба що перед новим роком. Та я думаю, що до нового року ситуація з блокуванням кордонів буде вирішена. Так що продовольчий кошик практично не постраждав.

Товари довгострокового використання

Що стосується товарів довгострокового використання. В силу воєнних дій і через те, що сьогодні в нас війна, такого великого попиту на такі товари немає. Хіба що на будівельні суміші, на будівельні матеріали, які їдуть з Європи. Навряд чи це відіб’ється сильно на ціні, але воно відіб’ється на термінах виконання робіт.

Через блокування кордону у Львові заморозили відновлення будинків

— Наскільки я знаю, по Львову вже декілька об’єктів "заморожені" через відсутність будівельних матеріалів. Я маю на увазі об’єкти на вулиці Стрийській, які відновлюють після російських атак. Там призупинені, зсунуті терміни, бо є проблеми з будівельними сумішами.

Побутова хімія

— Залишків побутової хімії на українських складах було достатньо багато. Зараз ми трішки її вибираємо, але казати, що ситуація критична — немає підстав.

Ціни на автогаз в Україні зростають через блокування кордону

— Чого дійсно сьогодні не вистачає — це скрапленого автомобільного газу. Тому що, якщо паливо-мастильні матеріали їдуть в основному залізницею, то скраплений газ їде автотранспортом. І по ньому на сьогоднішній момент уже є ріст цін, тому що його не вистачає. Але коли ви ставите газову апаратуру на машину, то ви ж бензиновий бак не викидаєте. Є певні моменти, але будь-якої нестачі бензинів на заправках нема, тому, думаю, і тут немає нічого критичного.

"Людей варто заспокоїти"

— Тому варто людей заспокоїти: ситуація неприємна, але не критична. По-перше, тих пікетувальників там 10-15 осіб. По-друге, вже сьогодні є пропозиції від офіційної польської влади на предмет розв'язання питання. На кордоні вже є моніторингова місія Брюсселю.

"Черги польських фур на кордоні з Німеччиною — це дзеркальна реакція німців"

— Формально, німці влаштували на кордоні посилену перевірку документів через потік мігрантів. Проте, є нюанс. Але якщо подивитися, що ця перевірка стосується кожної польської фури та займає по 45 хв, по годині — то безперечно там вибудувалася вже шалена черга.

"Польська промислова група також страждає"

— Додам, що польська промислова група також потужно страждає у зв'язку з цими блокуваннями. Окрім того, вже сформувалася чітка позиція польської влади, що вона готова іти на розмови та шукати компроміси з українцями. Так що в мене є достатньо великий оптимізм, що до нового року проблема з блокуванням українського кордону вирішиться.