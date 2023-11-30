Как блокада поляками украинской границы влияет на экономику Украины — объяснение экономиста

Забастовка польских перевозчиков: Фото: Polska Agencia Prasowa

Блокада польской границы усложнила доставку импортной продукции из Европы. Также вследствие блокады возможны временные сложности с товарами долгосрочного использования.

О том, вырастут ли цены на продовольствие в Украине, почему растет цена на автогаз и из-за чего во Львове приостановили восстановление разрушенных домов после ракетных обстрелов, — объяснил в интервью Новини.LIVE экономист Олег Пендзин.

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Что будет с импортом

— Из импорта в Украину везут экзотические фрукты: цитрусовые, киви, бананы. А также рыбу. Если экзотические фрукты не относятся к потребительской корзине, то рыба относится. Также нам завозят соль. В западных областях Украины, во Львове, есть небольшой сегмент польской мясомолочной продукции. Но ни по одному из этих направлений на сегодняшний день нет роста цен.

Продовольственная корзина не пострадала

— Экзотические фрукты не принадлежат к потребительской корзине и люди не так много их едят, разве что перед новым годом. Но я думаю, что к новому году ситуация с блокировкой границ будет разрешена. Так что продовольственная корзина практически не пострадала.

Товары долгосрочного использования

Что касается товаров долгосрочного использования. В силу военных действий и потому, что сегодня у нас война, такого большого спроса на такие товары нет. Разве что на строительные смеси и строительные материалы которые везут из Европы. Едва ли это отразится сильно на цене, но оно отразится на сроках выполнения работ.

Из-за блокировки границы во Львове заморозили восстановление домов

— Насколько я знаю, по Львову уже несколько объектов "заморожены" из-за отсутствия строительных материалов. Я имею в виду объекты по улице Стрыйской, которые восстанавливают после российских атак. Там приостановлены, сдвинуты сроки, потому что есть проблемы со строительными смесями.

Бытовая химия

— Остатков бытовой химии на украинских складах было достаточно много. Сейчас мы по немного ее выбираем, но говорить, что ситуация критическая — нет оснований.

"Цены на автогаз в Украине растут из-за блокировки границы"

— Чего действительно сегодня не хватает — это сжиженный автомобильный газ. Потому что, если горюче-смазочные материалы едут в основном по железной дороге, то сжиженный газ едет автотранспортом. И по нему на сегодняшний момент уже есть рост цен, потому что его не хватает. Но когда вы ставите газовую аппаратуру на машину, то вы же бензиновый бак не выбрасываете. Есть определенные моменты, но какой-либо нехватки бензинов на заправках нет, поэтому, думаю, и здесь нет ничего критического.

"Людей следует успокоить"

— Поэтому стоит успокоить людей: ситуация неприятная, но не критическая. Во-первых, тех забастовщиков там 10-15 человек. Во-вторых, уже сегодня есть предложения от официальной польской власти по поводу решения вопроса. На границе уже есть мониторинговая миссия Брюсселя.

"Очереди польских фур на границе с Германией — это зеркальная реакция немцев"

— Формально немцы устроили на границе усиленную проверку документов из-за потока мигрантов. Однако есть нюанс. Но если посмотреть, что эта проверка касается каждой польской фуры и занимает по 45 мин, по часу — то, бесспорно, там выстроилась уже безумная очередь.

"Польская промышленная группа также страдает"

— Добавлю, что польская промышленная группа также сильно страдает в связи с этими блокировками. Кроме того, уже сформировалась четкая позиция польских властей, что они готовы идти на разговоры и искать компромиссы с украинцами. Так что у меня достаточно большой оптимизм, что к новому году проблема с блокированием украинской границы решится.