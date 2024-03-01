Довгожителька зі Львова розкрила секрет, як прожити сто років

Євгенія Тесленко. Фото: Новини.LIVE

Цього року у Львові свої столітні ювілеї відзначатимуть 25 довгожителів. Ще 43 іменинникам виповнюється понад сто років. Серед них 7 чоловіків та 61 жінка.

Новини.LIVE вдалось поспілкуватися зі столітньою ювіляркою Євгенією Тесленко та дізнатись у чому секрет її довголіття.

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Євгенія Гаврилівна Тесленко народилась 10 січня 1924 року в селі Сарнів, на Хмельниччині. В її сім'ї було семеро дітей: двоє синів і п'ятеро дочок.

"Нас було семеро. Я найстарша була із сестер. Зараз нас залишилось двоє: я і моя сестра Анісія. Їй — 98 років", — розповідає Євгенія Гаврилівна.

У 1931 році вона пішла до школи. А в 1933-1935 рр. пережила Голодомор. В 1942 німці забрали її до Німеччини. Там, в німецькій сім'ї, Євгенія Гаврилівна працювала кухарем. Пізніше, в 1945 році жінка познайомилась в Німеччині зі своїм чоловіком — Іваном. Він був родом з Харкова.

Євгенія Тесленко з чоловіком. Фото: Вікторія Самотій

Коли закінчилась війна, вона разом із чоловіком повернулась в рідне українське село. У 1947 переїхала жити до Львова. Вже у Львові, у 1971 році пішла працювати на хлібокомбінат.

"То була тяжка праця. Але я все вміла робити. В мене не було вихідного дня, неділі — не було, празників — не було. Був город, дача і дома господарство та діти. Ми трудилися і в нас все було", — пригадує Євгенія Гаврилівна.

Євгенія Тесленко в молодості. Фото: Вікторія Самотій

Виховала Євгенія Гаврилівна двох дітей: сина та дочку. На жаль, донька померла після важкої хвороби декілька років тому. Зараз бабуся живе зі своїм сином.

У столітньої ювілярки є троє внуків та правнуків. І вже має двох праправнуків. Внучка Євгенії Гаврилівни, Вікторія каже, бабуся була працьовитою, завжди була в роботі. Та й навіть зараз сама за собою доглядає. І додає, їй неодноразово запитували, — який секрет довголіття її бабусі.

Євгенія Тесленко з внучками, правнучкою та сином. Фото: Вікторія Самотій

"Мені здається це постійна праця та добре ставлення до людей. Але довго жити добре тоді, коли біля тебе хтось є, коли за тебе хтось дбає і фізично бути здоровою. І найголовніше бути при світлій пам'яті", — зазначає Вікторія.

Євгенія Тесленко з родиною. Фото: Вікторія Самотій

Євгенія Гаврилівна секретом свого довголіття вважає постійну працю, добро та оптимізм.

"Якщо є сила, є воля, то все можна робити. А без бажання нічого не буде", — ділиться своїми думками ювілярка.

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