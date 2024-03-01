Долгожительница из Львова раскрыла секрет, как прожить сто лет

Евгения Тесленко. Фото: Новини.LIVE

В этом году во Львове свои столетние юбилеи будут отмечать 25 долгожителей. Еще 43 именинникам исполняется более ста лет. Среди них 7 мужчин и 61 женщина.

Новини.LIVE удалось пообщаться со столетней юбиляршей Евгенией Тесленко и узнать, в чем секрет ее долголетия.

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Евгения Гавриловна Тесленко родилась 10 января 1924 года в селе Сарнов, на Хмельнитчине. В ее семье было семеро детей: двое сыновей и пять дочерей.

"Нас было семеро. Я самая старшая была из сестер. Сейчас нас осталось двое: я и моя сестра Анисия. Ей — 98 лет", — рассказывает Евгения Гавриловна.

В 1931 году она пошла в школу. А в 1933-1935 гг. пережила Голодомор. В 1942 году немцы забрали ее в Германию. Там, в германской семье Евгения Гавриловна работала поваром. Позже, в 1945 году, женщина познакомилась в Германии со своим мужем — Иваном. Он был родом из Харькова.

Евгения Тесленко с мужем. Фото: Виктория Самотий

Когда кончилась война, она вместе с мужем вернулась в родное украинское село. В 1947 году переехала жить во Львов. Уже во Львове в 1971 году пошла работать на хлебокомбинат.

"Это был тяжелый труд. Но я все умела делать. У меня не было выходного дня, воскресенья — не было, праздников — не было. Был огород, дача, дома хозяйство и дети. Мы трудились и у нас все было", — вспоминает Евгения Гавриловна.

Евгения Тесленко в молодости. Фото: Виктория Самотий

Воспитала Евгения Гавриловна двоих детей: сына и дочь. К сожалению, дочь умерла после тяжелой болезни несколько лет назад. Сейчас бабушка живет со своим сыном.

У столетней юбилярши есть трое внуков и правнуков. И уже двое праправнуков. Внучка Евгении Гавриловны Виктория говорит, бабушка была трудолюбивой, всегда была в работе. И даже сейчас сама за собой ухаживает. И добавляет, ее неоднократно спрашивали, какой секрет долголетия ее бабушки.

Евгения Тесленко с внучками, правнучкой и сыном. Фото: Виктория Самотий

"Мне кажется, это постоянный труд и хорошее отношение к людям. Но долго жить хорошо тогда, когда у тебя кто есть, когда о тебе заботятся и физически быть здоровой. И самое главное — быть при светлой памяти", — отмечает Виктория.

Евгения Тесленко с семьей. Фото: Виктория Самотий

Евгения Гавриловна секретом своего долголетия считает постоянный труд, добро и оптимизм.

"Если есть сила, есть воля, то все можно делать. А без желания ничего не будет", — делится своими мыслями юбилярша.

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