Як економити електроенергію — лайфхаки від Львівобленерго

Чоловік тримає в руках лічильник Фото: Google

До першого календарного місяця весни залишилось два тижні. День на вулиці стає довший, але світла у квартирах не побільшало. Тому, аби заощадити електроенергію, варто застосовувати лайфхаки.

Як зекономити електроенергію вдома та як правильно користуватись електроприладами в побуті. Новини. LIVE дізнались у речниці "Львівобленерго" Галини Петрушки.

Як зекономити електроенергію в домашніх умовах

— Є насправді кілька простих способів, які вартує використовувати, якщо є бажання економити електроенергію. Беремо побутові приклади. Спочатку, наприклад, посудомийна машина.

Пральна та посудомийна машини

— Варто, якщо є така можливість, мити посуд на екорежимі, тобто до 30 градусів. Чим менше нагрівається вода, тим буде більше енергоощадність. По-друге, заповнюйте посудомийну машину повністю, а не кілька тарілок ставити й включати її. Те саме стосується і пральної машини. Бажано теж обирати екорежим і так само заповнювати машину достатньою кількістю білизни.

Коли краще прати — ввечері чи вранці

— Тут є дуже важливий момент. Коли ми жили в умовах блекаутів і графіків вимкнень, йшлося про те, що були піки навантаження енергосистеми. Піки у нас є вранці, коли люди збираються на роботу, і ввечері, коли приходять з роботи. Ці піки — це найгірше для енергосистеми.

Найкраще, щоби в ці піки люди найменше використовували електроенергію, щоб не було таких перепадів. Це швидше не про енергоощадність чи економію, це про те, як ощадливо відноситися взагалі до енергосистеми. Це стосувалося того періоду, це допомагало вирівнювати енергосистему. Але це не допоможе вам зекономити електроенергію вдома.

Електрочайники, кавові машини, мікрохвильовки

— З чайником важливо насамперед стежити, щоб не було накипу. Чим більше накипу, тим більше витрачається електроенергії на нагрів води. І бажано гріти воду рівно стільки, скільки потрібно, не гріти "на запас".

Обігрівачі та бойлери

— Що стосується інших побутових приладів. Важливо сказати, що найбільш енергозатратні побутові прилади — це ті, які щось нагрівають, наприклад обігрівачі, бойлери. Тому бажано, якщо в хаті не дуже холодно, не включати ці електрообігрівачі, це дійсно дуже енергозатратні прилади.

Важливо ще так само не вмикати світло, якщо в кімнаті нікого немає. Повірте, за місяць може набігти достатня сума. Варто вимикати зарядні пристрої з розеток. Якщо не користуєтесь електроприладом, то варто його також вимкнути з розетки.

Порохотяги

Якщо більше третини порохотяга заповнено, то він починає споживати більше електроенергії. Тому вартує регулярно змінювати кошик з наповнювачем у порохотягу.

Лампочки

— Обов'язково варто змінювати лампочки розжарення на енергоощадні. Якщо у вас вдома ще залишилися ці лампочки, то варто поміняти. Дійсно, разюча різниця між тим, наскільки енергозатратна одна лампочка і наскільки малозатратна інша.

Чи очікувати блекаутів

— Важко сказати, бо не знаємо планів окупантів. Але календарна зима вже закінчується. Бо найгірше — це зима, коли короткий день і опалювальний сезон. Тоді на енергосистему максимальне навантаження, і тоді найважче її витягувати з такої кризи, як була торік. Можна напевно вже сказати, що цю зиму ми перейшли.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у тимчасово окупованій Новій Каховці зникає електроенергія. Відповідно, зникає й звʼязок. Також без електроенергії є проблеми з опаленням.

Також ми писали, що в Україні не будуть змінювати ціни на комунальні послуги до кінця опалювального сезону.