Как экономить электроэнергию - лайфхаки от Львовоблэнерго

Мужчина держит в руках счетчик Фото: Google

До первого календарного месяца весны осталось две недели. День на улице становится длиннее, но света в квартирах не стало больше. Поэтому, чтобы сэкономить электроэнергию, следует применять лайфхаки.

Как сэкономить электроэнергию дома и как правильно пользоваться электроприборами в быту, Новини.LIVE узнали у пресс-секретаря "Львовоблэнерго" Галины Петрушки.

Как сэкономить электроэнергию в домашних условиях

— Есть на самом деле несколько простых способов, которые следует использовать, если есть желание экономить электроэнергию. Берем бытовые примеры. Сначала, например, посудомоечная машина.

Стиральная и посудомоечная машины

— Следует, если есть такая возможность, мыть посуду на экорежиме, то есть до 30 градусов. Чем меньше нагревается вода, тем будет больше энергосбережение. Во-вторых, заполняйте посудомоечную машину полностью, а не несколько тарелок ставить и включать ее. То же касается и стиральной машины. Желательно тоже выбирать экорежим и так же заполнять машину достаточным количеством белья.

Когда лучше стирать: вечером или утром

— Здесь очень важный момент. Когда мы жили в условиях блекаутов и графиков отключений, шла речь о том, что были пики нагрузки энергосистемы. Пики у нас утром, когда люди собираются на работу, и вечером, когда приходят с работы. Эти пики — хуже всего для энергосистемы.

Лучше всего, чтобы в эти пики люди меньше использовали электроэнергию, чтобы не было таких перепадов. Это скорее не об энергосбережении или экономии, это о том, как бережно относиться вообще к энергосистеме. Это касалось того периода, это помогало выравнивать энергосистему. Но это не поможет вам сэкономить электроэнергию дома.

Электрочайники, кофемашины, микроволновки

— С чайником важно, во-первых, следить, чтобы не было накипи. Чем больше накипи, тем больше затрачивается электроэнергия на нагрев воды. И желательно греть воду ровно столько, сколько нужно, а не греть "про запас".

Обогреватели и бойлеры

— Что касается других бытовых приборов. Важно сказать, что наиболее энергозатратны бытовые приборы, которые что-то нагревают. Например, обогреватели и бойлеры. Поэтому желательно, если в доме не очень холодно, не включать электрообогреватели, это действительно очень энергозатратные приборы.

Важно еще не включать свет в комнате, в которой никого нет. Поверьте, через месяц может набежать достаточная сумма. Следует выключать зарядные устройства из розеток. Если не пользуетесь электроприбором, следует его также отключить из розетки.

Пылесосы

— Если более трети заполнено пылью, то пылесос начинает потреблять больше электроэнергии. Поэтому следует регулярно менять корзину с наполнителем в пылесосе.

Лампочки

— Обязательно следует менять лампочки накаливания на энергосберегающие. Если у вас дома еще остались эти лампочки, то следует поменять. Действительно, поразительная разница между тем, насколько энергозатратна одна лампочка и насколько малозатратна другая.

Ждать ли блекаутов

— Трудно сказать, потому что не знаем планов оккупантов. Но календарная зима уже кончается. Потому что хуже всего — это зима, когда короткий день и отопительный сезон. Тогда на энергосистему идет максимальная нагрузка и тогда тяжелее всего ее вытягивать из такого кризиса, как был в прошлом году. Можно наверняка сказать, что эту зиму мы перешли.

Напомним, мы ранее писали, что во временно оккупированной Новой Каховке исчезает электроэнергия. Соответственно, исчезает и связь. Также без электроэнергии есть проблемы с отоплением.

Также мы писали, что в Украине не будут менять цены на коммунальные услуги до конца отопительного сезона.