Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Как экономить электроэнергию дома — действенные лайфхаки arrow

Как экономить электроэнергию дома — действенные лайфхаки

16 февраля 2024 21:28
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Как экономить электроэнергию - лайфхаки от Львовоблэнерго
Мужчина держит в руках счетчик Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

До первого календарного месяца весны осталось две недели. День на улице становится длиннее, но света в квартирах не стало больше. Поэтому, чтобы сэкономить электроэнергию, следует применять лайфхаки.

Как сэкономить электроэнергию дома и как правильно пользоваться электроприборами в быту, Новини.LIVE узнали у пресс-секретаря "Львовоблэнерго" Галины Петрушки.

Как сэкономить электроэнергию в домашних условиях

— Есть на самом деле несколько простых способов, которые следует использовать, если есть желание экономить электроэнергию. Берем бытовые примеры. Сначала, например, посудомоечная машина.

Стиральная и посудомоечная машины

— Следует, если есть такая возможность, мыть посуду на экорежиме, то есть до 30 градусов. Чем меньше нагревается вода, тем будет больше энергосбережение. Во-вторых, заполняйте посудомоечную машину полностью, а не несколько тарелок ставить и включать ее. То же касается и стиральной машины. Желательно тоже выбирать экорежим и так же заполнять машину достаточным количеством белья.

Когда лучше стирать: вечером или утром

— Здесь очень важный момент. Когда мы жили в условиях блекаутов и графиков отключений, шла речь о том, что были пики нагрузки энергосистемы. Пики у нас утром, когда люди собираются на работу, и вечером, когда приходят с работы. Эти пики — хуже всего для энергосистемы.

Лучше всего, чтобы в эти пики люди меньше использовали электроэнергию, чтобы не было таких перепадов. Это скорее не об энергосбережении или экономии, это о том, как бережно относиться вообще к энергосистеме. Это касалось того периода, это помогало выравнивать энергосистему. Но это не поможет вам сэкономить электроэнергию дома.

Электрочайники, кофемашины, микроволновки

— С чайником важно, во-первых, следить, чтобы не было накипи. Чем больше накипи, тем больше затрачивается электроэнергия на нагрев воды. И желательно греть воду ровно столько, сколько нужно, а не греть "про запас".

Обогреватели и бойлеры

 — Что касается других бытовых приборов. Важно сказать, что наиболее энергозатратны бытовые приборы, которые что-то нагревают. Например, обогреватели и бойлеры. Поэтому желательно, если в доме не очень холодно, не включать электрообогреватели, это действительно очень энергозатратные приборы.

Важно еще не включать свет в комнате, в которой никого нет. Поверьте, через месяц может набежать достаточная сумма. Следует выключать зарядные устройства из розеток. Если не пользуетесь электроприбором, следует его также отключить из розетки.

Пылесосы

 — Если более трети заполнено пылью, то пылесос начинает потреблять больше электроэнергии. Поэтому следует регулярно менять корзину с наполнителем в пылесосе.

Лампочки

 — Обязательно следует менять лампочки накаливания на энергосберегающие. Если у вас дома еще остались эти лампочки, то следует поменять. Действительно, поразительная разница между тем, насколько энергозатратна одна лампочка и насколько малозатратна другая.

Ждать ли блекаутов

— Трудно сказать, потому что не знаем планов оккупантов. Но календарная зима уже кончается. Потому что хуже всего — это зима, когда короткий день и отопительный сезон. Тогда на энергосистему идет максимальная нагрузка и тогда тяжелее всего ее вытягивать из такого кризиса, как был в прошлом году. Можно наверняка сказать, что эту зиму мы перешли.

Напомним, мы ранее писали, что во временно оккупированной Новой Каховке исчезает электроэнергия. Соответственно, исчезает и связь. Также без электроэнергии есть проблемы с отоплением.

Также мы писали, что в Украине не будут менять цены на коммунальные услуги до конца отопительного сезона.

квартиры
Львов
электроэнергия
Львовская область
проблемы
цены
електрочайник
посудомоечная машина
домашние дела
энергетика
свет
лампы
микроволновка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме