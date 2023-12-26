Як львів'яни ставляться до мобілізації інвалідів третьої групи, — опитування
Не так давно Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. В ньому прописаний пункт про мобілізацію інвалідів третьої групи.
Що про таку мобілізацію думають львів'яни — дізнавалася журналістка Новини.LIVE.
Що думають львів'яни про мобілізацію інвалідів
Більшість опитаних містян заявили, що така пропозиція від уряду погана. За їхніми словами, люди з обмеженим здоров'ям потребують належного лікування чи умов, які навряд чи може надати армія.
"Якщо люди вже мають інвалідність, то це означає що вони й так мають якісь певні обмеження у своєму житті, і ще їх мобілізувати — це якось дивно. А особливо, враховуючи, що уряд нас мобілізує не кудись в штаб, а на передову — тому це взагалі дуже дивно", — розповідає одна з опитуваних.
Інші опитувані теж схильні до думки не мобілізовувати людей з інвалідністю.
"Якщо чоловік хворий, то хай лікується", — каже місцева мешканка.
"Вони не просто так видають групу інвалідності, це якісь певні обмеження, і за рахунок того їх не варто чіпати", — каже місцевий мешканець.
"Люди повинні лікуватися, а не сидіти в холоді. Вони не зможуть повноцінно воювати", — каже місцева мешканка.
"Ні, звичайно, їм ліки потрібні, і допомога потрібна", — каже місцева мешканка.
Мобілізація людей з інвалідністю третьої групи
Нагадаємо, що не так давно Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний пояснив, як мобілізують людей з інвалідністю. За його словами, остаточне рішення має приймати ВЛК.
Водночас лідерка політфракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що партія не буде голосувати за законопроєкт №10378. На її думку, цей закон "неефективний" та "неконституційний". Також проти прийняття цього законопроєкту висловилися нардепи Олексій Гончаренко та Дмитро Разумков.
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