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Як львів'яни ставляться до мобілізації інвалідів третьої групи, — опитування

26 грудня 2023 21:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Як львів'яни ставляться до мобілізації інвалідів третьої групи, — опитування
Вечірній Львів. Ілюстративне фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Не так давно Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. В ньому прописаний пункт про мобілізацію інвалідів третьої групи. 

Що про таку мобілізацію думають львів'яни — дізнавалася журналістка Новини.LIVE.

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Більшість опитаних містян заявили, що така пропозиція від уряду погана. За їхніми словами, люди з обмеженим здоров'ям потребують належного лікування чи умов, які навряд чи може надати армія.

 "Якщо люди вже мають інвалідність, то це означає що вони й так мають якісь певні обмеження у своєму житті, і ще їх мобілізувати — це якось дивно. А особливо, враховуючи, що уряд нас мобілізує не кудись в штаб, а на передову — тому це взагалі дуже дивно", — розповідає одна з опитуваних. 

Інші опитувані теж схильні до думки не мобілізовувати людей з інвалідністю.

"Якщо чоловік хворий, то хай лікується", — каже місцева мешканка.

"Вони не просто так видають групу інвалідності, це якісь певні обмеження, і за рахунок того їх не варто чіпати", — каже місцевий мешканець.

"Люди повинні лікуватися, а не сидіти в холоді. Вони не зможуть повноцінно воювати", — каже місцева мешканка. 

"Ні, звичайно, їм ліки потрібні, і допомога потрібна", — каже місцева мешканка. 

Мобілізація людей з інвалідністю третьої групи

Нагадаємо, що не так давно Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний пояснив, як мобілізують людей з інвалідністю. За його словами, остаточне рішення має приймати ВЛК.

Водночас лідерка політфракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що партія не буде голосувати за законопроєкт №10378. На її думку, цей закон "неефективний" та "неконституційний". Також проти прийняття цього законопроєкту висловилися нардепи Олексій Гончаренко та Дмитро Разумков

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