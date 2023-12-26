Как львовяне относятся к мобилизации инвалидов третьей группы, — опрос

Вечерний Львов. Иллюстративное фото: УНИАН

Не так давно Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №10378 об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. В нем прописан пункт о мобилизации инвалидов третьей группы.

Что о такой мобилизации думают львовяне — узнавала журналистка Новини.LIVE.

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Что думают львовяне о мобилизации инвалидов

Большинство опрошенных горожан заявили, что такое предложение от правительства плохое. По их словам, люди с ограниченным здоровьем нуждаются в надлежащем лечении или условиях, которые вряд ли может предоставить армия.

"Если у людей уже есть инвалидность, то это значит, что они и так имеют какие-то определенные ограничения в своей жизни, и еще их мобилизовать — это как-то странно. А особенно, учитывая, что правительство нас мобилизует не куда-то в штаб, а на передовую — то это вообще очень странно", — рассказывает одна из опрашиваемых.

Другие опрашиваемые тоже склоняются к мнению не мобилизовывать людей с инвалидностью.

"Если человек болен, то пусть лечится", — говорит местная жительница.

"Они не просто так выдают группу инвалидности, это какие-то ограничения, и за счет єтого их не стоит трогать", — говорит местный житель.

"Люди должны лечиться, а не сидеть в холоде. Они не смогут полноценно воевать", — говорит местная жительница.

"Нет, конечно, им лекарства нужны, и помощь нужна", — говорит местная жительница.

Мобилизация людей с инвалидностью третьей группы

Напомним, что не так давно Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный объяснил, как мобилизуют людей с инвалидностью. По его словам, окончательное решение должно принимать ВЛК.

В то же время лидер политфракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что партия не будет голосовать за законопроект №10378. По ее мнению, этот закон "неэффективный" и "неконституционный". Также против принятия этого законопроекта высказались нардепы Алексей Гончаренко и Дмитрий Разумков.