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Як потрібно заохочувати чоловіків до мобілізації — думки львів'ян

4 січня 2024 10:14
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Марта Байдака
Журналіст
Як мотивувати чоловіків йти на військову службу — опитування львів'ян
Львів'яни в центрі міста. Фото: ТМ
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

В Україні новий закон про мобілізацію має сприяти призову чоловіків та заохочувати до військової служби. Про це раніше заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю "Главреду". 

З його слів, держава, крім санкцій за невиконання мобілізації, повинна запропонувати відповідні заохочувальні заходи.

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Що має заохочувати до військової служби 

  • соціальний пакет,
  • висока заробітна плата,
  • можливість вибору бригад і місця служби,
  • висококваліфікована підготовка,
  • забезпечення всім необхідним для виживання військових тощо.

 Як потрібно заохочувати чоловіків до мобілізації, журналісти   Новини.LIVE дізнавалися у львів'ян.

Більшість опитаних відповіли, що це має відбуватися добровільно, адже неможливо примусити людину робити те, чого вона не хоче. Однак дехто вважає, що слід розробити хорошу рекрутингову систему, щоб створити позитивне середовище для мобілізованих. 

Скриншот з відео Новини.LIVE

"Треба мати мотивацію"

"Треба мати мотивацію. Якщо є мотивація, то буде і мобілізація. Примусова мобілізація не потрібна.Тому що як можна примусити людину, яка не хоче брати участь у війні? Треба брати у військо тих, хто хоче, а не просто чіплятися", — розповідає чоловік.

Скриншот з відео Новини.LIVE

"У них має бути бажання допомогти своїй країні"

"Бажання йти у військо має бути у самих чоловіків. Це має бути у їхній крові, душі... допомогти своїй країні. А заохочувати немає сенсу", — розповідає ще одна опитана.

Скриншот з відео Новини.LIVE

"Якби пішли діти депутатів..." 

"Якби пішли на фронт діти депутатів, то так, тоді потрібно якось заохочувати. А так просто заохочувати не потрібно. Ті, хто мали йти, вже пішли на фронт", — розповідає ще одна жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що до Верховної Ради подали новий законопроєкт про мобілізацію. Серед його ініціаторів є нардеп Олексій Гончаренко.

Також, ми писали, що Кабмін опублікував пояснювальну записку до законопроєкту про мобілізацію, який мають розглянути депутати вже 10 січня. Народний депутат Олексій Гончаренко вніс до Комітету з нацбезпеки свій варіант документа через значний резонанс у суспільстві. 

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