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Как нужно поощрять мужчин к мобилизации — мнения львовян

4 января 2024 10:14
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Марта Байдака
Журналист
Как мотивировать мужчин идти на военную службу - опрос львовян
Львовяне в центре города. Фото: ТМ
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Украине новый закон о мобилизации должен способствовать призыву мужчин и поощрять военную службу. Об этом ранее заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "Главреду". 

По его словам, государство кроме санкций за невыполнение мобилизации должно предложить соответствующие поощрительные меры.

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Что должно поощрять военную службу

  • социальный пакет
  • высокая заработная плата,
  • возможность выбора бригад и места службы,
  • высококвалифицированная подготовка,
  • обеспечение всем необходимым для выживания военных и т.п.

Как нужно поощрять мужчин к мобилизации журналисты Новини.LIVE узнавали у львовян.

Большинство опрошенных ответили, что это должно происходить добровольно, ведь невозможно заставить человека делать то, чего он не хочет. Однако некоторые считают, что следует разработать хорошую рекрутинговую систему, чтобы создать положительную среду для мобилизованных.

Скриншот с видео Новини.LIVE

"Надо иметь мотивацию"

"Надо иметь мотивацию. Если есть мотивация, то будет и мобилизация. Принудительная мобилизация не нужна. Потому что, как можно заставить человека, который не хочет участвовать в войне идти на войну. Надо брать в армию тех, кто хочет, а не просто придираться", — рассказывает мужчина.

Скриншот с видео Новини.LIVE

"У них должно быть желание помочь своей стране"

"Желание идти в армию должно быть у самих мужчин. Это должно быть в их крови, душе ... помочь своей стране. А поощрять нет смысла", — рассказывает еще одна опрошенная.

Скриншот с видео Новини.LIVE

"Если бы пошли дети депутатов..."

"Если бы пошли на фронт дети депутатов, то да, тогда нужно как-то поощрять. А так просто поощрять не нужно. Те, кто должен идти, уже ушли на фронт", — рассказывает еще одна женщина.

Напомним, мы ранее писали, что в Верховную Раду подали новый законопроект о мобилизации. Среди его инициаторов есть нардеп Алексей Гончаренко.

Также мы писали, что Кабмин опубликовал объяснительную записку к законопроекту о мобилизации, который должны рассмотреть депутаты уже 10 января. Народный депутат Алексей Гончаренко внес в Комитет по нацбезопасности свой вариант документа из-за значительного резонанса в обществе.

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