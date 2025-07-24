Штрафи від ТЦК 2025 - як можна скасувати через суд

Громадянин із заявою в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

В Україні з 16 липня набули чинності оновлені правила щодо військового обліку. Та водночас саме після цієї дати ТЦК більше не має юридичного права притягати до адміністративної відповідальності за невчасне оновлення облікових даних.

Як пояснила юристка Орися Швець в коментарі Новини.LIVE, наказом Міністерства оборони було чітко визначено терміни, протягом яких українці мали оновити свої дані у ТЦК — до 16 липня 2024 року.

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Як оскаржити постанову

Зі слів юристки, якщо постанову про адміністративну відповідальність зокрема, штраф винесено після цієї дати, вона вважається такою, що суперечить правовим нормам.

"Якщо після 16 липня до ТЦК та СП було винесено постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності, а саме через невчасне оновлення даних, то вам слід розуміти, що після 16 липня терміни на притягнення до адміністративної відповідальності закінчились. І ви маєте повне право оскаржити таку постанову, де передбачено, що у вас стягується штраф, у суді", — пояснила юристка.

Експертка наголошує, важливо не зволікати з діями, адже оскаржити постанову можна лише впродовж 10 днів із моменту її винесення.

Кроки, які слід зробити

Отримати копію постанови ТЦК (особисто, через застосунок або поштою).

Звернутися до юриста або адвоката, аби оцінити ситуацію.

Подати позов до суду протягом 10 днів із дати винесення постанови.

Якщо військовозобов'язаний справді не оновив дані до 16 липня — це могло бути підставою для адміністративного провадження. Але тільки у разі, якщо постанову винесли до цієї ж дати або в межах строків давності (декілька днів).

"Якщо ж постанова з’явилась вже після 16 липня, а це зараз доволі частий випадок — вона підлягає скасуванню в судовому порядку. Тому що строки минули, і людина не може бути покарана за щось, що не передбачено чинним законодавством", — підкреслила юристка.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи мають право працівники ТЦК перевіряти документи і затримувати іноземців.

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