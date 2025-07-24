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Главная Львов Как отменить штраф от ТЦК — объяснение юриста

Как отменить штраф от ТЦК — объяснение юриста

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 18:05
Штрафы от ТЦК 2025 - как можно отменить через суд
Гражданин с заявлением в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

В Украине с 16 июля вступили в силу обновленные правила военного учета. И в то же время, именно после этой даты ТЦК больше не имеет юридического права привлекать к административной ответственности за несвоевременное обновление учетных данных.

Как пояснила юрист Арина Швец в комментарии Новини.LIVE, приказом Министерства обороны были четко определены сроки, в течение которых украинцы должны были обновить свои данные в ТЦК — до 16 июля 2024 года.

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Как обжаловать постановление

По словам юриста, если постановление об административной ответственности в частности, штраф вынесено после этой даты, оно считается противоречащим правовым нормам.

"Если после 16 июля в ТЦК и СП было вынесено постановление о привлечении вас к административной ответственности, а именно из-за несвоевременного обновления данных, то вам следует понимать, что после 16 июля сроки на привлечение к административной ответственности закончились. И вы имеете полное право обжаловать такое постановление, где предусмотрено, что у вас взимается штраф, в суде", — пояснила юрист.

Эксперт отмечает, важно не медлить с действиями, ведь обжаловать постановление можно только в течение 10 дней с момента его вынесения.

Шаги, которые следует сделать

  • Получить копию постановления ТЦК (лично, через приложение или по почте).
  • Обратиться к юристу или адвокату, чтобы оценить ситуацию.
  • Подать иск в суд в течение 10 дней с даты вынесения постановления.

Если военнообязанный действительно не обновил данные до 16 июля — это могло быть основанием для административного производства. Но только в случае, если постановление вынесли до этой же даты или в пределах сроков давности (несколько дней).

"Если же постановление появилось уже после 16 июля, а это сейчас довольно частый случай оно подлежит отмене в судебном порядке. Потому что сроки прошли, и человек не может быть наказан за то, что не предусмотрено действующим законодательством", — подчеркнула юрист.

Напомним, мы ранее писали, имеют ли право работники ТЦК проверять документы и задерживать иностранцев.

Мы также писали, как ТЦК будут работать в "мобильном" формате.

военный учет мобилизация ТЦК и СП юрист безответственность
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
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