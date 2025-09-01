Відео
Україна
Як святкували перший дзвоник у Львові — фоторепортаж

Як святкували перший дзвоник у Львові — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 13:05
День знань 2025 — як святкували перший дзвоник у Львові
Перший дзвоник у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові 1 вересня усі школи проводили урочистості на честь першого дзвоника. На святкову лінійку до Дня знань зібралися сотні школярів, їхніх батьків та вчителів.

Як відбувався перший дзвоник у 62-й школі Львова — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE. 

Перший дзвоник 2025 у Львові

У 62-й школі Львова 1 вересня святкували День знань і проводили шкільні урочистості. На лінійку зібралися сотні дітей разом з батьками та вчителі.

Святкування Дня знань у Львові
Перший дзвоник у Львові. Фото: Новини.LIVE
Як святкували перший дзвінок у Львові
Перший дзвоник у Львові. Фото: Новини.LIVE
Перший дзвінок у Львові
Перший дзвоник у Львові. Фото: Новини.LIVE
Навчальний рік 2025 у Львові
Перший дзвоник у Львові. Фото: Новини.LIVE
Як святкували День знань у Львові
Перший дзвоник у Львові. Фото: Новини.LIVE
1 вересня у Львові
Перший дзвоник у Львові. Фото: Новини.LIVE
День знань 2025 у Львові
Перший дзвоник у Львові. Фото: Новини.LIVE
Перший дзвоник у Львові
Перший дзвоник у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Ми сьогодні маємо перший навчальний день, коли повертаємось до школи з літніх канікул. Сьогодні відбулась урочиста лінійка, де ми мали нових першокласників. Цьогоріч у нас два перших класи. Порівняно з минулим навчальним роком у нас зменшилась кількість першокласників, але не критично. У 2025 році в перший клас йдуть 33 учні", — розповів директор 62-ї школи Володимир Перерва у коментарі Новини.LIVE.

Пояснюючи ситуацію, чому цьогоріч дітей менше, він розповів, що це пов'язано з розташуванням. За словами директора, це центральна школа міста, і до неї доїжджають учні з різних локацій Львова. 

"Ми не спальний район, і це не школа біля дому. Однак ми той навчальний заклад, який збирає всіх навколо себе, бо в нас представлена вся географія Львова", — зазначив Перерва. 

Водночас він розкрив нововведення під час цього навчального року. Відтепер початкова школа матиме перерву у 30 хвилин, і учні будуть гуляти з вчителями, попри погоду, оскільки це був запит від дітей та їхніх батьків. Крім того, вчителі двічі на місяць кудись виходитимуть та виїжджатимуть з учнями: це будуть як поїздки за місто, так і прогулянка до парків. 

"Також цьогоріч ми запроваджуємо "щасливчики"  — це додаткова система мотивації, коли за певну кількість оцінок дванадцяток школярі отримуватимуть мотиваційний подарунок", — поділився Володимир Перерва.

Що кажуть батьки першокласників

Одна із мамів школярів Марта Висоцька розповіла, що обрала для свого сина 62-гу школу, оскільки їй сподобалося атмосфера у навчальному закладі. За словами жінки, там гарний колектив і малі класи, тому дітям буде приділена належна увага. 

Водночас один із батьків першокласника сказав, що сьогоднішній день — новий етап для нього і його дитини, адже в школі він здобуде нового досвіду.  

"Дитині буде цікаво, і для нас новий досвід. Дивимося з надією в майбутнє, адже тут наш син дізнається щось нове, виросте, змужніє та стане серйозним хлопцем", — сказав чоловік.

Також більшість батьків кажуть, що не розглядали формат дистанційного навчання, бо це неефективно і важко для батьків і дітей. Їм не хочеться проводити багато часу за комп'ютерами чи телефонами. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов перший дзвоник 2025 у Києві. Журналісти Новини.LIVE були присутні у 96-й школі, яка постраждала від російського обстрілу у квітні цього року. 

Крім того, святкування 1 вересня у Києві перервали сирени. Діти, вчителі та батьки спускалися в укриття. 

школи Львів навчальний рік школярі Перший дзвоник День знань 2025
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
