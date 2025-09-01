День знаний 2025 — как праздновали первый звонок во Львове

Первый звонок во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 1 сентября все школы проводили торжества в честь первого звонка. На праздничную линейку ко Дню знаний собралось сотни школьников, их родителей и учителей.

Как проходил первый звонок в 62 школе Львова — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Первый звонок 2025 во Львове

В 62 школе Львова 1 сентября праздновали День знаний и проводили школьные торжества. На линейку собрались сотни детей вместе с родителями и учителя.

Первый звонок во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Мы сегодня имеем первый учебный день, когда возвращаемся в школу с летних каникул. Сегодня состоялась торжественная линейка, где мы имели новых первоклассников. В этом году у нас два первых класса. По сравнению с прошлым учебным годом у нас уменьшилось количество первоклассников, но не критично. В 2025 году в первый класс идут 33 ученика", — рассказал директор 62 школы Владимир Перерва в комментарии Новини.LIVE.

Объясняя ситуацию, почему в этом году детей меньше, он рассказал, что это связано с расположением. По словам директора, это центральная школа города и к ней доезжают ученики из разных локаций Львова.

"Мы не спальный район и это не школа возле дома. Однако мы то учебное заведение, которое собирает всех вокруг себя, потому что у нас представлена вся география Львова", — отметил Перерва.

В то же время он раскрыл нововведения во время этого учебного года. Отныне начальная школа будет иметь перерыв в 30 минут и ученики будут гулять с учителями несмотря на погоду, поскольку это был запрос от детей и их родителей. Кроме того, учителя дважды в месяц будут куда-то выходить и выезжать с учениками: это будут как поездки за город, так и прогулка в парки.

"Также в этом году мы вводим "счастливчики" — это дополнительная система мотивации, когда за определенное количество оценок двенадцаток школьники будут получать мотивационный подарок", — поделился Владимир Перерва.

Что говорят родители первоклассников

Одна из мам школьников Марта Высоцкая рассказала, что выбрала для своего сына 62 школу, поскольку ей понравилось атмосфера в учебном заведении. По словам женщины, там хороший коллектив и малые классы, поэтому детям будет уделено должное внимание.

В то же время один из родителей первоклассника сказал, что сегодняшний день — новый этап для него и его ребенка, ведь в школе он получит новый опыт.

"Ребенку будет интересно и для нас новый опыт. Смотрим с надеждой в будущее, ведь здесь наш сын узнает что-то новое, вырастет, возмужает и станет серьезным парнем", — сказал мужчина.

Также большинство родителей говорят, что не рассматривали формат дистанционного обучения, потому что это неэффективно и трудно для родителей и детей. Им не хочется проводить много времени за компьютерами или телефонами.

Напомним, ранее мы писали, как прошел первый звонок 2025 в Киеве. Журналисты Новини.LIVE присутствовали в 96 школе, которая пострадала от российского обстрела в апреле этого года.

Кроме того, празднование 1 сентября в Киеве прервали сирены. Дети, учителя и родители спускались в укрытие.