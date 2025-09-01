Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Как праздновали первый звонок во Львове — фоторепортаж

Как праздновали первый звонок во Львове — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 13:05
День знаний 2025 — как праздновали первый звонок во Львове
Первый звонок во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 1 сентября все школы проводили торжества в честь первого звонка. На праздничную линейку ко Дню знаний собралось сотни школьников, их родителей и учителей.

Как проходил первый звонок в 62 школе Львова — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Первый звонок 2025 во Львове

В 62 школе Львова 1 сентября праздновали День знаний и проводили школьные торжества. На линейку собрались сотни детей вместе с родителями и учителя.

Святкування Дня знань у Львові
Первый звонок во Львове. Фото: Новини.LIVE
Як святкували перший дзвінок у Львові
Первый звонок во Львове. Фото: Новини.LIVE
Перший дзвінок у Львові
Первый звонок во Львове. Фото: Новини.LIVE
Навчальний рік 2025 у Львові
Первый звонок во Львове. Фото: Новини.LIVE
Як святкували День знань у Львові
Первый звонок во Львове. Фото: Новини.LIVE
1 вересня у Львові
Первый звонок во Львове. Фото: Новини.LIVE
День знань 2025 у Львові
Первый звонок во Львове. Фото: Новини.LIVE
Перший дзвоник у Львові
Первый звонок во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Мы сегодня имеем первый учебный день, когда возвращаемся в школу с летних каникул. Сегодня состоялась торжественная линейка, где мы имели новых первоклассников. В этом году у нас два первых класса. По сравнению с прошлым учебным годом у нас уменьшилось количество первоклассников, но не критично. В 2025 году в первый класс идут 33 ученика", — рассказал директор 62 школы Владимир Перерва в комментарии Новини.LIVE.

Объясняя ситуацию, почему в этом году детей меньше, он рассказал, что это связано с расположением. По словам директора, это центральная школа города и к ней доезжают ученики из разных локаций Львова.

"Мы не спальный район и это не школа возле дома. Однако мы то учебное заведение, которое собирает всех вокруг себя, потому что у нас представлена вся география Львова", — отметил Перерва.

В то же время он раскрыл нововведения во время этого учебного года. Отныне начальная школа будет иметь перерыв в 30 минут и ученики будут гулять с учителями несмотря на погоду, поскольку это был запрос от детей и их родителей. Кроме того, учителя дважды в месяц будут куда-то выходить и выезжать с учениками: это будут как поездки за город, так и прогулка в парки.

"Также в этом году мы вводим "счастливчики" — это дополнительная система мотивации, когда за определенное количество оценок двенадцаток школьники будут получать мотивационный подарок", — поделился Владимир Перерва.

Что говорят родители первоклассников

Одна из мам школьников Марта Высоцкая рассказала, что выбрала для своего сына 62 школу, поскольку ей понравилось атмосфера в учебном заведении. По словам женщины, там хороший коллектив и малые классы, поэтому детям будет уделено должное внимание.

В то же время один из родителей первоклассника сказал, что сегодняшний день — новый этап для него и его ребенка, ведь в школе он получит новый опыт.

"Ребенку будет интересно и для нас новый опыт. Смотрим с надеждой в будущее, ведь здесь наш сын узнает что-то новое, вырастет, возмужает и станет серьезным парнем", — сказал мужчина.

Также большинство родителей говорят, что не рассматривали формат дистанционного обучения, потому что это неэффективно и трудно для родителей и детей. Им не хочется проводить много времени за компьютерами или телефонами.

Напомним, ранее мы писали, как прошел первый звонок 2025 в Киеве. Журналисты Новини.LIVE присутствовали в 96 школе, которая пострадала от российского обстрела в апреле этого года.

Кроме того, празднование 1 сентября в Киеве прервали сирены. Дети, учителя и родители спускались в укрытие.

школы Львов учебный год школьники Первый звонок День знаний 2025
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации