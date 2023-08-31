Як у Львові готують до школи дітей зі Сходу України: репортаж з модульного містечка

Діти з вихователькою на території модульного містечка у Львові. Фото: ЛМР

Уже скоро розпочнеться навчальний рік, тому потрібно проживати життя та стежити за освітою дітей. Так кажуть українці, які через війну вимушені були переїхати з рідних домівок до Львова. Зокрема, сьогодні близько 900 людей проживають у модульному містечку "Маріяполіс". Третина з них — діти. Більша частина — це учні.

Як готуються до навчального року у модульному містечку, скільки першокласників з інших регіонів України підуть до львівських шкіл, чи готові батьки посадити дітей за парти та що кажуть психологи про офлайн-навчання — читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Діти в модульному містечку. Фото: Новини.LIVE

Модульне містечко "Маріяполіс" на Сихові розраховане на 1400 осіб. Сьогодні тут проживає близько 900 людей — з них 330 дітей. Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів заступник директора міського Центру соціальної підтримки Іван Сподар.

— Скільки сьогодні дітей шкільного віку є на території містечка?

"Тут проживає 170 дітей шкільного віку"

— Більша частина дітей у містечку — це діти шкільного віку. На сьогодні це 170 дітей. Щодня ця цифра змінюється, бо процес заселення триває. У нас є черга на поселення, і люди пишуть заяви, щоб їх сюди поселили. Причини на поселення різні: в когось закінчилась оренда житла і немає можливості винаймати квартиру, хтось евакуювався або повернувся з-за кордону. Тому ми завжди маємо нових людей та дітей.

Додамо, модульне містечко "Маріяполіс" є найбільшим у Львові. Його назва виникла на честь святої Діви Марії та міста Маріуполь. Сьогодні тут встановили нові ряди двоповерхових модульних будиночків, тож мешкати в них зможуть 1400 людей. Саме ця нова локація є найбільш пристосованою до проживання взимку.

Модульні будиночки. Фото: Новини.LIVE

Усі роботи виконало місто у співпраці з Міністерством розвитку громад і територій України і польського уряду, а також за підтримки Фундації Міжнародної Солідарності.

— Звичайно, це не квартира і не ті умови, до яких звикли люди. Тут умови спільного проживання, але тут є все для комфортного проживання: душі, туалети, в належному рівні чистота, кухня, пральні машини, посуд. У нас є благодійники, які з людьми працюють в індивідуальному порядку.

— Як навчатимуться діти?

"100 дітей уже навчаються у львівських школах, 40 з них — першокласники"

Зі 170 дітей шкільного віку є ті, хто вчиться онлайн, а хтось — офлайн. Якщо по цифрах, то 70 дітей навчаються онлайн, а 100 — офлайн. І ще, цього року 40 діток ідуть до першого класу. Усі вони навчатимуться у львівських школах. Це був вибір батьків та дітей. Хтось вирішив завершити навчання в тому навчальному закладі, в якому він навчався, комусь просто так зручніше, а хтось просто хотів до школи.

— Як готуєте дітей до школи?

"Є інтернет, ноутбуки та комп'ютерний клас"

— Власне, якщо говорити про навчання онлайн, то з першого дня створення містечка ми думали над тим, щоб тут був хороший доступ до інтернету. Тому, у нас на території є хороший провайдер який дозволяє безперешкодно навчатися онлайн.

Подвір'я модульного містечка. Фото: Новини.LIVE

Також ми долучили різних спонсорів, які персонально надали комп'ютери для дітей. Донори з Польщі надали дітям віком від 13 до 15 років ноутбуки для навчання. У нас у містечку є укомплектована кімната, як комп'ютерний клас, де є 15 ноутбуків.Там сміливо можна навчатись як онлайн, так і офлайн.

Зазначимо, у містечку живуть різні люди, з різним рівнем матеріального достатку. Тому людей, які проживають у будиночках, забезпечують безплатним харчуванням та організовують табори для дітей.

"Містечку допомагають отці Салезіяни та міжнародні партнери"

— Нашим містечком фактично опікуються отці Селезіани, які крім харчування також організували літні табори для діток та забезпечили дітей рюкзаками та канцелярією. Також наші партнери від ЮНІСЕФ забезпечили шкільні набори для дітей початкових класів.

Діти розмальовують картонний будиночок. Фото: ЛМР

Крім підготовки до школи у містечку займаються і дошкільною освітою дітей. Завдяки співпраці з Управлінням освіти міста на території "Маріяполіс" організували дитсадкову групу. Вихователями садочка є самі переселенці.

"На території модульного містечка створили дитячий садок"

Новинам.LIVE вдалося поспілкуватися з вихователькою Ганною Котиповою. Жінка разом із двома дітьми приїхала до Львова з Лисичанська. І вже тут понад рік працює вихователькою групи короткотривалого перебування.

Назва садочка — "Пізнайко". Фото: Свої

"Вихователька садочка родом з Лисичанська"

Ганна каже, коли їхали до Львова, то не знала, скільки часу тут пробуде. Дітей у будиночках було багато, а батьки віддавати малечу у міські садочки не наважувались, оскільки переживали за психологічний стан.

Вихователька разом із дітьми. Фото: Ганна Котипова

"У садочку сьогодні 12 дітей"

— На території містечка вирішили зробити першу експериментальну групу для дітей. Сьогодні у нас в групі 12 дітей віком від 2 до 6 років. Ця кількість завжди змінюється. Тут ми займаємося за програмою "Українське дошкілля". Ми називаємось "14-та група короткотривалого перебування "Пізнайко".

Мешканці містечка разом з дітьми. Фото: Ганна Котипова

Жінка каже, двоє її дітей поки навчаються онлайн, оскільки хочуть бути разом з друзями.

— Діти не хочуть втрачати свій клас, своїх друзів. Хай вони і на відстані, усі вони разом. Так дітям психологічно легше.

Натомість ще одна мама двох дітей Світлана Орлова, яка також із дітьми приїхала з Лисичанська, обох дітей віддала до школи. Сьогодні вони навчаються у школі №90 у Львові. В коментарі Новини.LIVE розповіла: не шкодує, що діти сіли за парти.

"Їх гарно прийняв шкільний колектив"

— Коли ми приїхали сюди, моїй меншій дочці Варварі уже виповнилось 6 років і, звісно, вона проходила підготовку до школи онлайн, з учителями з Лисичанська. Вони пропонували залишити Варвару на онлайн-навчанні, але я подумала, що краще дитині ходити до школи. Старша — Анастасія, вона у Львові перейшла до 7-го класу. І коли я її запитала, як вона хоче навчатись: онлайн чи офлайн, вона сказала, що хоче йти до школи. Звісно, спочатку вона боялася. Вона переживала, чи приймуть її. Але вона пішла, і її дуже гарно прийняв шкільний колектив та самі діти.

Сім'я Орлових з Лисичанська. Фото: Новини.LIVE

Сама Анастасія розповіла Новини.LIVE. що їй подобається ходити до школи.

"Мені більше подобається "живе" навчання"

— Мені подобається школа, там багато учнів, багато класів і вчителі класні. Мені у школі більше подобається, ніж онлайн-навчання. Я люблю вивчати алгебру і на "живому" уроці я краще її розумію. Та й у школі зручніше вчитися, і я вже маю там подруг.

Новини LIVE. поговорили з дитячою психологинею Оленою Петрушевич, яка розповіла, що спілкування з учителями та однолітками вимагатиме адаптації, тому підтримка педагогів та батьків зараз є вкрай важливою.

"Зараз діти прагнуть "живого" спілкування з однолітками"

— Цього року до шкіл долучаються діти, які минулий рік навчались у своїх школах дистанційно. Проте зараз прагнуть "живого" спілкування з однолітками, і заради цього готові відвідувати нову школу в місті, в якому проживають під час війни. Мова про учнів зі східних чи південних регіонів України.

Психологиня каже, на її погляд, це правильне рішення батьків — віддати дітей до школи.

Діти всередині модульного будиночка. Фото:ЛОВА

— В онлайні розвиваються специфічні способи саме для онлайну. В школі ж діти мають можливість проживати різноманітні життєві ситуації, у тому числі отримуючи досвід і розвиваючи комунікативні вміння. Крім того, в офлайн-навчанні діти отримують більше досвіду взаємодії у навчанні, працюючи в парах, підгрупах, готуючи проєкти.

Звісно, для учнів повернення до інтенсивного спілкування з педагогами й однокласниками вимагатиме адаптації, яка триватиме, ймовірно, довше, ніж у дітей після літніх канікул. Тому розуміння і підтримка педагогів та батьків на цьому етапі є вкрай важливими.