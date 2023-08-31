Как во Львове готовят в школу детей с Востока Украины: репортаж из модульного городка

Дети с воспитательницей на территории модульного городка во Львове. Фото: ЛГС

Уже скоро начнется учебный год, поэтому нужно проживать жизнь и следить за образованием детей. Так говорят украинцы, которые из-за войны вынуждены были переехать из родных домов во Львов. В частности, сегодня около 900 человек проживают в модульном городке "Марияполис". Треть из них — дети. Больше половины — это ученики.

Как готовятся к учебному году в модульном городке, сколько первоклассников из других регионов Украины пойдут во львовские школы, готовы ли родители посадить детей за парты и что говорят психологи об офлайн обучении — читайте в материале Новини.LIVE

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Дети в модульном городке. Фото: Новини.LIVE

Модульный городок "Марияполис" на Сыхове рассчитан на 1400 человек. Сегодня здесь проживает около 900 человек — из них 330 детей. Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал заместитель директора городского Центра социальной поддержки Иван Сподарь.

— Сколько сегодня детей школьного возраста на территории городка?

"Здесь проживает 170 детей школьного возраста"

— Больше половины детей в городке — это дети школьного возраста. На сегодняшний день это 170 детей. Каждый день эта цифра меняется, потому что процесс заселения продолжается. У нас есть очередь на поселение, и люди пишут заявления, чтобы их сюда поселили. Причины на поселение разные: у кого-то закончилась аренда жилья и нет возможности снимать квартиру, кто-то эвакуировался или вернулся из-за границы. Поэтому у нас всегда есть новые люди и дети.

Добавим, модульный городок "Марияполис" является самым большим во Львове. Его название возникло в честь святой Девы Марии и города Мариуполь. Сегодня здесь установили новые ряды двухэтажных модульных домиков, поэтому проживать в них смогут 1400 человек. Именно эта новая локация наиболее приспособлена к проживанию зимой.

Модульные домики. Фото: Новини.LIVE

Все работы выполнил город в сотрудничестве с Министерством развития громад и территорий Украины и польского правительства, а также при поддержке Фонда Международной Солидарности.

— Конечно, это не квартира и не те условия, к которым привыкли люди. Здесь условия совместного проживания, но здесь есть все для комфортного проживания: душ, туалеты, на должном уровне чистота, кухня, стиральные машины, посуда. У нас есть благотворители, работающие с людьми в индивидуальном порядке.

— Как будут учиться дети?

"100 детей уже учатся во львовских школах, 40 из них — первоклассники"

— Из 170 детей школьного возраста, есть те, кто учится онлайн, а кто-то офлайн. Если по цифрам, то 70 детей учатся онлайн, а 100 — офлайн. И еще, в этом году 40 детей идут в первый класс. Все они будут учиться во львовских школах. Это был выбор родителей и детей. Кто-то решил завершить учебу в том учебном заведении, в котором он учился, кому-то просто так удобнее, а кто-то просто хотел в школу.

— Как готовите детей в школу?

"Есть интернет, ноутбуки и компьютерный класс"

— Собственно, если говорить об обучении онлайн, то с первого дня создания городка мы думали над тем, чтобы здесь был хороший доступ к интернету. Поэтому у нас на территории есть хороший провайдер, позволяющий беспрепятственно учиться онлайн.

Двор модульного городка. Фото: Новони.LIVE

Также мы приобщили разных спонсоров, которые персонально предоставили компьютеры для детей. Доноры из Польши предоставили детям от 13 до 15 лет ноутбуки для обучения. У нас в городке есть укомплектованная комната, как компьютерный класс, где есть 15 ноутбуков. Там смело можно учиться как онлайн, так и офлайн.

Отметим, в городке живут разные люди, с разным уровнем материального достатка. Поэтому людей, проживающих в домиках, обеспечивают бесплатным питанием и организовали лагеря для детей.

"Городку помогают отцы Салезиане и международные партнеры"

— Нашим городком фактически занимаются отцы Селезианы, которые кроме питания также организовали летние лагеря для детей и обеспечили детей рюкзаками и канцелярией. Также наши партнеры от ЮНИСЕФ обеспечили школьные наборы для детей начальных классов.

Дети разрисовывают картонный домик. Фото: ЛГС

Кроме подготовки к школе в городке занимаются и дошкольным образованием детей. Благодаря сотрудничеству с Управлением образования города на территории "Марияполис" организовали группу детского сада. Воспитателями детсада являются сами переселенцы.

"На территории модульного городка создали детский сад"

Новини.LIVE удалось пообщаться с воспитательницей Анной Котиповой. Женщина вместе с двумя детьми приехала во Львов из Лисичанска. И уже здесь больше года работает воспитательницей группы кратковременного пребывания.

Название садика — "Познайка". Фото: Свои

"Воспитательница детсада родом из Лисичанска"

Анна говорит, когда ехали во Львов, то не знала сколько времени здесь пробудет. Детей в домиках было много, а родители отдавать малышей в городские садики не решались, так как переживали за их психологическое состояние.

Воспитательница вместе с детьми. Фото: Анна Котипова

"В садике сегодня 12 детей"

— На территории городка решили сделать первую экспериментальную группу для детей. Сегодня у нас в группе 12 детей от 2 до 6 лет. Это количество всегда меняется. Здесь мы занимаемся по программе "Украинская дошкольная школа". Мы имеем название —14-я группа кратковременного пребывания "Познайка".

Жители городка вместе с детьми. Фото: Анна Котипова

Женщина говорит, двое ее детей пока учатся онлайн, так как хотят быть вместе с друзьями.

— Дети не хотят терять свой класс, своих друзей. Пусть они и на расстоянии, но все равно вместе. И детям так психологически легче.

Еще одна мама двоих детей Светлана Орлова, которая также с детьми приехала из Лисичанска, отдала своих девочек учиться в школу. Сейчас они учаться в школе №90 во Львове. В комментарии Новини.LIVE рассказала: не жалеет, что дети сели за парты.

"Их хорошо принял школьный коллектив"

— Когда мы приехали сюда, моей младшей дочери Варваре уже исполнилось 6 лет и, конечно, она проходила подготовку к школе онлайн, с учителями из Лисичанска.

Они предлагали оставить Варвару на онлайн-обучении, но я подумала, что лучше ребенку ходить в школу. Старшая Анастасия во Львове перешла в 7-й класс. И когда я ее спросила, как она хочет учиться: онлайн или офлайн, она сказала, что хочет идти в школу. Конечно, поначалу она боялась. Она переживала, примут ли ее. Но она пошла в школу, и ее очень хорошо принял школьный коллектив и сами дети.

Семья Орловых из Лисичанска. Фото: Новини.LIVE

Сама Анастасия рассказала Новини.LIVE. что ей нравится ходить в школу.

"Мне больше нравится "живое" обучение"

— Мне нравится школа, там много учеников, много классов и классные учителя. Мне в школе больше нравится, чем онлайн-обучение. Я люблю изучать алгебру и на "живом" уроке я лучше ее понимаю. Да и в школе удобнее учиться, и у меня там уже есть подруги.

Новини.LIVE. поговорили с детским психологом Еленой Петрушевич, которая рассказала, что общение с учителями и сверстниками потребует адаптации, поэтому поддержка педагогов и родителей сейчас крайне важна.

"Сейчас дети стремятся к "живому" общению со сверстниками"

— В этом году к школам присоединяются дети, которые в прошлом году учились в своих школах дистанционно. Однако сейчас стремятся к "живому" общению со сверстниками, и ради этого готовы посещать новую школу в городе, в котором проживают во время войны.

Психолог говорит, по ее мнению, это правильное решение родителей — отдать детей в школу.

Дети внутри модульного домика. Фото: ЛОВА

— В онлайне развиваются специфические способы для онлайна. В школе же дети могут проживать разнообразные жизненные ситуации, в том числе получая опыт и развивая коммуникативные умения. Кроме того, в оффлайн обучении дети получают больше опыта взаимодействия в обучении, работая в парах, подгруппах, готовя проекты. Конечно, для детей возвращение к интенсивному общению с педагогами и одноклассниками потребует адаптации, которая будет занимать, вероятно, больше времени, чем у детей после летних каникул. Поэтому понимание и поддержка педагогов и родителей на этом этапе крайне важны.