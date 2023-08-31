Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"
Уже скоро начнется учебный год, поэтому нужно проживать жизнь и следить за образованием детей. Так говорят украинцы, которые из-за войны вынуждены были переехать из родных домов во Львов. В частности, сегодня около 900 человек проживают в модульном городке "Марияполис". Треть из них — дети. Больше половины — это ученики.
Как готовятся к учебному году в модульном городке, сколько первоклассников из других регионов Украины пойдут во львовские школы, готовы ли родители посадить детей за парты и что говорят психологи об офлайн обучении — читайте в материале Новини.LIVE
Модульный городок "Марияполис" на Сыхове рассчитан на 1400 человек. Сегодня здесь проживает около 900 человек — из них 330 детей. Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал заместитель директора городского Центра социальной поддержки Иван Сподарь.
— Сколько сегодня детей школьного возраста на территории городка?
"Здесь проживает 170 детей школьного возраста"
— Больше половины детей в городке — это дети школьного возраста. На сегодняшний день это 170 детей. Каждый день эта цифра меняется, потому что процесс заселения продолжается. У нас есть очередь на поселение, и люди пишут заявления, чтобы их сюда поселили. Причины на поселение разные: у кого-то закончилась аренда жилья и нет возможности снимать квартиру, кто-то эвакуировался или вернулся из-за границы. Поэтому у нас всегда есть новые люди и дети.
Добавим, модульный городок "Марияполис" является самым большим во Львове. Его название возникло в честь святой Девы Марии и города Мариуполь. Сегодня здесь установили новые ряды двухэтажных модульных домиков, поэтому проживать в них смогут 1400 человек. Именно эта новая локация наиболее приспособлена к проживанию зимой.
Все работы выполнил город в сотрудничестве с Министерством развития громад и территорий Украины и польского правительства, а также при поддержке Фонда Международной Солидарности.
— Конечно, это не квартира и не те условия, к которым привыкли люди. Здесь условия совместного проживания, но здесь есть все для комфортного проживания: душ, туалеты, на должном уровне чистота, кухня, стиральные машины, посуда. У нас есть благотворители, работающие с людьми в индивидуальном порядке.
— Как будут учиться дети?
"100 детей уже учатся во львовских школах, 40 из них — первоклассники"
— Из 170 детей школьного возраста, есть те, кто учится онлайн, а кто-то офлайн. Если по цифрам, то 70 детей учатся онлайн, а 100 — офлайн. И еще, в этом году 40 детей идут в первый класс. Все они будут учиться во львовских школах. Это был выбор родителей и детей. Кто-то решил завершить учебу в том учебном заведении, в котором он учился, кому-то просто так удобнее, а кто-то просто хотел в школу.
— Как готовите детей в школу?
"Есть интернет, ноутбуки и компьютерный класс"
— Собственно, если говорить об обучении онлайн, то с первого дня создания городка мы думали над тем, чтобы здесь был хороший доступ к интернету. Поэтому у нас на территории есть хороший провайдер, позволяющий беспрепятственно учиться онлайн.
Также мы приобщили разных спонсоров, которые персонально предоставили компьютеры для детей. Доноры из Польши предоставили детям от 13 до 15 лет ноутбуки для обучения. У нас в городке есть укомплектованная комната, как компьютерный класс, где есть 15 ноутбуков. Там смело можно учиться как онлайн, так и офлайн.
Отметим, в городке живут разные люди, с разным уровнем материального достатка. Поэтому людей, проживающих в домиках, обеспечивают бесплатным питанием и организовали лагеря для детей.
"Городку помогают отцы Салезиане и международные партнеры"
— Нашим городком фактически занимаются отцы Селезианы, которые кроме питания также организовали летние лагеря для детей и обеспечили детей рюкзаками и канцелярией. Также наши партнеры от ЮНИСЕФ обеспечили школьные наборы для детей начальных классов.
Кроме подготовки к школе в городке занимаются и дошкольным образованием детей. Благодаря сотрудничеству с Управлением образования города на территории "Марияполис" организовали группу детского сада. Воспитателями детсада являются сами переселенцы.
"На территории модульного городка создали детский сад"
Новини.LIVE удалось пообщаться с воспитательницей Анной Котиповой. Женщина вместе с двумя детьми приехала во Львов из Лисичанска. И уже здесь больше года работает воспитательницей группы кратковременного пребывания.
"Воспитательница детсада родом из Лисичанска"
Анна говорит, когда ехали во Львов, то не знала сколько времени здесь пробудет. Детей в домиках было много, а родители отдавать малышей в городские садики не решались, так как переживали за их психологическое состояние.
"В садике сегодня 12 детей"
— На территории городка решили сделать первую экспериментальную группу для детей. Сегодня у нас в группе 12 детей от 2 до 6 лет. Это количество всегда меняется. Здесь мы занимаемся по программе "Украинская дошкольная школа". Мы имеем название —14-я группа кратковременного пребывания "Познайка".
Женщина говорит, двое ее детей пока учатся онлайн, так как хотят быть вместе с друзьями.
— Дети не хотят терять свой класс, своих друзей. Пусть они и на расстоянии, но все равно вместе. И детям так психологически легче.
Еще одна мама двоих детей Светлана Орлова, которая также с детьми приехала из Лисичанска, отдала своих девочек учиться в школу. Сейчас они учаться в школе №90 во Львове. В комментарии Новини.LIVE рассказала: не жалеет, что дети сели за парты.
"Их хорошо принял школьный коллектив"
— Когда мы приехали сюда, моей младшей дочери Варваре уже исполнилось 6 лет и, конечно, она проходила подготовку к школе онлайн, с учителями из Лисичанска.
Они предлагали оставить Варвару на онлайн-обучении, но я подумала, что лучше ребенку ходить в школу. Старшая Анастасия во Львове перешла в 7-й класс. И когда я ее спросила, как она хочет учиться: онлайн или офлайн, она сказала, что хочет идти в школу. Конечно, поначалу она боялась. Она переживала, примут ли ее. Но она пошла в школу, и ее очень хорошо принял школьный коллектив и сами дети.
Сама Анастасия рассказала Новини.LIVE. что ей нравится ходить в школу.
"Мне больше нравится "живое" обучение"
— Мне нравится школа, там много учеников, много классов и классные учителя. Мне в школе больше нравится, чем онлайн-обучение. Я люблю изучать алгебру и на "живом" уроке я лучше ее понимаю. Да и в школе удобнее учиться, и у меня там уже есть подруги.
Новини.LIVE. поговорили с детским психологом Еленой Петрушевич, которая рассказала, что общение с учителями и сверстниками потребует адаптации, поэтому поддержка педагогов и родителей сейчас крайне важна.
"Сейчас дети стремятся к "живому" общению со сверстниками"
— В этом году к школам присоединяются дети, которые в прошлом году учились в своих школах дистанционно. Однако сейчас стремятся к "живому" общению со сверстниками, и ради этого готовы посещать новую школу в городе, в котором проживают во время войны.
Психолог говорит, по ее мнению, это правильное решение родителей — отдать детей в школу.
— В онлайне развиваются специфические способы для онлайна. В школе же дети могут проживать разнообразные жизненные ситуации, в том числе получая опыт и развивая коммуникативные умения. Кроме того, в оффлайн обучении дети получают больше опыта взаимодействия в обучении, работая в парах, подгруппах, готовя проекты. Конечно, для детей возвращение к интенсивному общению с педагогами и одноклассниками потребует адаптации, которая будет занимать, вероятно, больше времени, чем у детей после летних каникул. Поэтому понимание и поддержка педагогов и родителей на этом этапе крайне важны.