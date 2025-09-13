Осінньо-зимові блекаути 2025 - чи готові українці у Львові до відключень світла

Жінка під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Осінь в Україні вже традиційно асоціюється не лише з холодами, а й з ризиком нових блекаутів. Енергетична інфраструктура залишається однією з головних мішеней ворога, а політики закликають громадян бути готовими до можливих перебоїв зі світлом і теплом.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи готові вони до ймовірних блекаутів цієї зими.

Реклама

Читайте також:

Чи готові у Львові до блекаутів-2025

Більшість опитаних кажуть, що минулі блекаути навчили українців жити в умовах відключень, тож тепер у багатьох вдома залишилися "набори виживання" — свічки, павербанки, ліхтарики, запаси води та консервів.

"Не готувалися, але з попередніх блекаутів залишилися всі підготовки. Є батареї, зарядні пристрої потужніші. Ліхтарики різного ґатунку стоять на полицях — і цього достатньо. Думаю, вже нічого нового й не потрібно", – каже жінка.

"Готові, тому що це вже не перший рік у нас блекаути. Ми знаємо, як виживати: запасаємось технічною і питною водою, заряджаємо максимально пауербанки, коли є світло. Вже виробили власний алгоритм дій", – наголошує молодий чоловік.

"Закрутки вже готуються. Ми вже давно до цього готові, бо це не перша зима у таких умовах. У нас є пауербанки, батарейки для освітлення, свічки, запас продуктів. Це все стало елементарною базою нашого життя", – додає жінка.

"Важко сказати, чи можна бути повністю готовим. Але розуміємо, що якщо щось станеться, вибору не буде — треба допомагати один одному. У мене, наприклад, є батьки в селі, і я можу розраховувати на їхню підтримку. А в місті важливо триматися разом", – ділиться думками дівчина.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи прогнозують енергетики відключення світла восени.

Ми також писали, які кухонні прилади найбільше споживають електроенергії.