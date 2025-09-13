Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Румунія піднімала F-16 через дрон РФ — Зеленський відреагував
Головна Львів Як у Львові готуються до цьогорічних блекаутів — що купують

Як у Львові готуються до цьогорічних блекаутів — що купують

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 20:33
Осінньо-зимові блекаути 2025 - чи готові українці у Львові до відключень світла
Жінка під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Осінь в Україні вже традиційно асоціюється не лише з холодами, а й з ризиком нових блекаутів. Енергетична інфраструктура залишається однією з головних мішеней ворога, а політики закликають громадян бути готовими до можливих перебоїв зі світлом і теплом.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи готові вони до ймовірних блекаутів цієї зими.

Реклама
Читайте також:

Чи готові у Львові до блекаутів-2025

Більшість опитаних кажуть, що минулі блекаути навчили українців жити в умовах відключень, тож тепер у багатьох вдома залишилися "набори виживання" — свічки, павербанки, ліхтарики, запаси води та консервів.

"Не готувалися, але з попередніх блекаутів залишилися всі підготовки. Є батареї, зарядні пристрої потужніші. Ліхтарики різного ґатунку стоять на полицях — і цього достатньо. Думаю, вже нічого нового й не потрібно", – каже жінка.

"Готові, тому що це вже не перший рік у нас блекаути. Ми знаємо, як виживати: запасаємось технічною і питною водою, заряджаємо максимально пауербанки, коли є світло. Вже виробили власний алгоритм дій", – наголошує молодий чоловік.

"Закрутки вже готуються. Ми вже давно до цього готові, бо це не перша зима у таких умовах. У нас є пауербанки, батарейки для освітлення, свічки, запас продуктів. Це все стало елементарною базою нашого життя", – додає жінка.

"Важко сказати, чи можна бути повністю готовим. Але розуміємо, що якщо щось станеться, вибору не буде — треба допомагати один одному. У мене, наприклад, є батьки в селі, і я можу розраховувати на їхню підтримку. А в місті важливо триматися разом", – ділиться думками дівчина.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи прогнозують енергетики відключення світла восени.

Ми також писали, які кухонні прилади найбільше споживають електроенергії.

Львів опитування енергетика світло блекаут
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації