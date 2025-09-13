Осенне-зимние блэкауты 2025 - готовы ли украинцы во Львове к отключениям света

Женщина во время отключения света. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Осень в Украине уже традиционно ассоциируется не только с холодами, но и с риском новых блэкаутов. Энергетическая инфраструктура остается одной из главных мишеней врага, а политики призывают граждан быть готовыми к возможным перебоям со светом и теплом.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, готовы ли они к вероятным блэкаутам этой зимой.

Готовы ли во Львове к блэкаутам-2025

Большинство опрошенных говорят, что прошлые блэкауты научили украинцев жить в условиях отключений, и теперь у многих дома остались "наборы выживания" — свечи, павербанки, фонарики, запасы воды и консервов.

"Не готовились, но с предыдущих блэкаутов остались все подготовки. Есть батареи, зарядные устройства мощные. Фонарики разного сорта стоят на полках - и этого достаточно. Думаю, уже ничего нового и не нужно", — говорит женщина.

"Готовы, потому что это уже не первый год у нас блэкауты. Мы знаем, как выживать: запасаемся технической и питьевой водой, заряжаем максимально пауэрбанки, когда есть свет. Уже выработали собственный алгоритм действий", — отмечает молодой человек.

"Закрутки уже готовятся. Мы уже давно к этому готовы, потому что это не первая зима в таких условиях. У нас есть пауэрбанки, батарейки для освещения, свечи, запас продуктов. Это все стало элементарной базой нашей жизни", — добавляет женщина.

"Трудно сказать, можно ли быть полностью готовым. Но понимаем, что если что-то произойдет, выбора не будет - надо помогать друг другу. У меня, например, есть родители в селе, и я могу рассчитывать на их поддержку. А в городе важно держаться вместе", — делится мыслями девушка.

