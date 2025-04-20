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Як у Львові святкували Великдень — фоторепортаж Новини.LIVE

20 квітня 2025 21:47
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Співали гаївки та танцювали — як у Львові святкували Великдень
Святкування Великодня у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

У Львові у Шевченківському гаю у неділю, 20 квітня, на Великдень зібралися мешканці. Вони провели святкування у традиційному українському стилі.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Великдень у Львові

Щороку у Львові в Шевченківському гаю святкують Великдень мешканці та гості міста. Відвідувачі співають веснянки та навчаються "водити" кривий танець, вербовую дощечку та інші традиції Великодні забави.

Веснянки та гаївки у Львові: як святкують Великдень у гаю просто неба
Ігри на святкуванні. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Традиції, що єднають: львів’яни родинами відвідали Великдень у Шевченківському гаю
Святкування Великодня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Жива музика та народні пісні: автентичне святкування у музеї просто неба
Люди в Шевченківському гаю. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Захід проходить у Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького, і перетворює традиційне святкування на справжнє етнокультурне дійство. 

Забави, пісні й танці на Великдень у Львові - як пройшло святкування
Люди на святкування Великодня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Шевченківському гаю у Львові святкували Великдень - фото
Учасники святкування. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У гаю можна освятити великодній кошик. А сам захід повертає відвідувачів до часів справжнього українського села двадцятого століття.

Від традиційного вбрання до давніх ігор: як відроджують звичаї у Львові на Великдень
Музиканти. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Шевченківському гаю у Львові відтворили дух українського Великодня
Львів'яни на святкуванні. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасники заходу зазначили, що на Великдень панує особлива атмосфера, оскільки всі збираються та підтримують традиції.

"Класно, що сьогодні наші традиції не зникають, а навпаки — розвиваються. Я була кілька років тому тут, на Великдень, і зараз набагато більше людей, різноманітніші образи, танці, музика. Це надихає. Це дає сили боротися далі за своє", — сказала одна з відвідувачів.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади показали, як пройшов їх Великдень на фронті.

А мовознавці розповіли, як правильно — Великдень чи Пасха та які ще назви свята існують в українській мові.

українці Львів Великдень свято святкування
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