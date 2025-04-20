Співали гаївки та танцювали — як у Львові святкували Великдень

Святкування Великодня у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у Шевченківському гаю у неділю, 20 квітня, на Великдень зібралися мешканці. Вони провели святкування у традиційному українському стилі.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Великдень у Львові

Щороку у Львові в Шевченківському гаю святкують Великдень мешканці та гості міста. Відвідувачі співають веснянки та навчаються "водити" кривий танець, вербовую дощечку та інші традиції Великодні забави.

Ігри на святкуванні. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Святкування Великодня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди в Шевченківському гаю. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Захід проходить у Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького, і перетворює традиційне святкування на справжнє етнокультурне дійство.

Люди на святкування Великодня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасники святкування. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У гаю можна освятити великодній кошик. А сам захід повертає відвідувачів до часів справжнього українського села двадцятого століття.

Музиканти. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львів'яни на святкуванні. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасники заходу зазначили, що на Великдень панує особлива атмосфера, оскільки всі збираються та підтримують традиції.

"Класно, що сьогодні наші традиції не зникають, а навпаки — розвиваються. Я була кілька років тому тут, на Великдень, і зараз набагато більше людей, різноманітніші образи, танці, музика. Це надихає. Це дає сили боротися далі за своє", — сказала одна з відвідувачів.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади показали, як пройшов їх Великдень на фронті.

А мовознавці розповіли, як правильно — Великдень чи Пасха та які ще назви свята існують в українській мові.