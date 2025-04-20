Співали гаївки та танцювали — як у Львові святкували Великдень

Як у Львові святкували Великдень — фоторепортаж Новини.LIVE
У Львові у Шевченківському гаю у неділю, 20 квітня, на Великдень зібралися мешканці. Вони провели святкування у традиційному українському стилі.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Великдень у Львові
Щороку у Львові в Шевченківському гаю святкують Великдень мешканці та гості міста. Відвідувачі співають веснянки та навчаються "водити" кривий танець, вербовую дощечку та інші традиції Великодні забави.
Захід проходить у Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького, і перетворює традиційне святкування на справжнє етнокультурне дійство.
У гаю можна освятити великодній кошик. А сам захід повертає відвідувачів до часів справжнього українського села двадцятого століття.
Учасники заходу зазначили, що на Великдень панує особлива атмосфера, оскільки всі збираються та підтримують традиції.
"Класно, що сьогодні наші традиції не зникають, а навпаки — розвиваються. Я була кілька років тому тут, на Великдень, і зараз набагато більше людей, різноманітніші образи, танці, музика. Це надихає. Це дає сили боротися далі за своє", — сказала одна з відвідувачів.
Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади показали, як пройшов їх Великдень на фронті.
А мовознавці розповіли, як правильно — Великдень чи Пасха та які ще назви свята існують в українській мові.
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