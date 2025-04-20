Пели гаивки и танцевали - как во Львове праздновали Пасху

Празднование Пасхи во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в Шевченковском гаю в воскресенье, 20 апреля, на Пасху собрались местные жители. Они провели празднование в традиционном украинском стиле.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Пасха во Львове

Ежегодно во Львове в Шевченковском гаю празднуют Пасху жители и гости города. Посетители поют веснянки и учатся "водить" кривой танец, вербовую дощечку и другие традиционные Пасхальные забавы.

Игры на праздновании Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Празднование Пасхи. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди в Шевченковском гаю. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Мероприятие проходит в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого, и превращает традиционное празднование в настоящее этнокультурное действо.

Люди на празднование Пасхи. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участники празднования. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В роще можно освятить пасхальную корзину. А само мероприятие возвращает посетителей во времена настоящего украинского села двадцатого века.

Музыканты. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львовяне на праздновании. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участники мероприятия отметили, что на Пасху царит особая атмосфера, поскольку все собираются и поддерживают традиции.

"Классно, что сегодня наши традиции не исчезают, а наоборот - развиваются. Я была несколько лет назад здесь, на Пасху, и сейчас гораздо больше людей, разнообразнее образы, танцы, музыка. Это вдохновляет. Это дает силы бороться дальше за свое", — сказала одна из посетителей.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как прошла их Пасха на фронте.

А языковеды рассказали, как правильно — Великдень или Пасха — и какие еще названия праздника существуют в украинском языке.