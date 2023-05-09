Як у Львові відзначили день Європи

Прапор України та Європи. Фото: Львівської ОВА

Львівщина урочисто відзначила День Європи. З цієї нагоди біля Львівської ОВА під виконання гімну Європи та України підняли прапори Європейського Союзу та України.

Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

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Привітав усіх присутніх очільник Львівщини Максим Козицький.

"Україна відновила історичну справедливість та вперше відзначає День Європи 9 травня — разом зі всім європейським континентом. Дякую Європейській комісії, яка привітала це рішення нашої держави. Дякую голові Львівського регіонального представництва Консультативної місії Європейського Союзу – Вальері Ханелорі, яка розділила радість цього свята разом з нами у Львові", — зазначив він.

Ханнелоре Вальєр та Максим Козицький. Фото: ЛОВА

Діти створили експозицію із прапорів різних європейських країн. Фото: ЛОВА

Опісля, відбулась патріотична акція, де діти розташували на дошці прапори наших друзів та стратегічних партнерів — членів Європейського Союзу

Нагадаємо, ми раніше писали, що президент Володимир Зеленський заявив, що уже настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. За його словами, потрібно прибрати штучну політичну невизначеність.