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Як у Львові відзначили день Європи

9 травня 2023 15:29
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Марта Байдака
Журналіст
Як у Львові відзначили день Європи
Прапор України та Європи. Фото: Львівської ОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Львівщина урочисто відзначила День ЄвропиЗ цієї нагоди біля Львівської ОВА під виконання гімну Європи та України підняли прапори Європейського Союзу та України.

Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

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Деталі 

Привітав усіх присутніх очільник Львівщини Максим Козицький.

"Україна відновила історичну справедливість та вперше відзначає День Європи 9 травня  — разом зі всім європейським континентом. Дякую Європейській комісії, яка привітала це рішення нашої держави. Дякую голові Львівського регіонального представництва Консультативної місії Європейського Союзу – Вальері Ханелорі, яка розділила радість цього свята разом з нами у Львові",  — зазначив він.

Ханнелоре Вальєр та Максим Козицький. Фото: ЛОВА
Ханнелоре Вальєр та Максим Козицький. Фото: ЛОВА

 

Діти створили експозицію із прапорів різних європейських країн. Фото: ЛОВА
Діти створили експозицію із прапорів різних європейських країн. Фото: ЛОВА

Опісля, відбулась патріотична акція, де діти розташували на дошці прапори наших друзів та стратегічних партнерів  — членів Європейського Союзу

Нагадаємо, ми раніше писали, що президент Володимир Зеленський заявив, що уже настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. За його словами, потрібно прибрати штучну політичну невизначеність.

 

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