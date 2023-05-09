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Как во Львове отметили день Европы

9 мая 2023 15:29
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Марта Байдака
Журналист
Как во Львове отметили день Европы
Флаг Украины и Европы. Фото: Львовскоя ОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Львовщина торжественно отметила День Европы. По этому случаю возле Львовской ОВО под исполнение гимна Европы и Украины подняли флаги Европейского Союза и Украины.

Об этом сообщили в Львовской областной военной администрации.

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Поздравил всех присутствующих глава Львовщины Максим Козицкий.

"Украина восстановила историческую справедливость и впервые отмечает День Европы 9 мая — вместе со всем европейским континентом. Благодарю Европейскую комиссию, которая приветствовала это решение нашего государства. Спасибо главе Львовского регионального представительства Консультативной миссии Европейского Союза Вальер Ханнелори, которая разделила радость этого праздника вместе с нами во Львове",  — отметил он.

Ханнелоре Вальер и Максим Козицкий. Фото: ЛОВА
Ханнелоре Вальер и Максим Козицкий. Фото: ЛОВА

 

Дети создали экспозицию из флагов разных европейских стран. Фото: ЛОВА
Дети создали экспозицию из флагов разных европейских стран. Фото: ЛОВА

Затем состоялась патриотическая акция, где дети разместили на доске флаги наших друзей и стратегических партнеров — членов Европейского Союза.

Напомним, мы ранее писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что уже время для положительного решения об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС. По его словам, нужно убрать искусственную политическую неопределенность.

 

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