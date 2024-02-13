Як львів'яни готуються до Дня всіх закоханих — опитування

Закохана пара. Фото: Google

День святого Валентина, або День усіх закоханих, відзначають традиційно 14 лютого. Цей день є найромантичнішим святом року, тому варто подумати про подарунок своїй другій половинці.

Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи святкують вони День святого Валентина та скільки готові витратити на подарунок для своєї коханих.

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Більшість опитаних кажуть, що День закоханих святкують, але особливої уваги святу не приділяють. Хтось замовляє улюблені солодощі для своєї половинки, а комусь не важливі подарунки, а лише проведений разом час. Є і ті, хто вважає, що робити приємність для коханої людини потрібно не лише у це свято.

"Подарунки потрібно дарувати без причини"

"Не готуюсь до свята і, як на мене, подарунок можна і без свята робити та простіше до цього дня ставитись. Тому, потрібно дарувати подарунок без причини", — каже львів'янин.

"Глобально це свято не святкуємо"

"Чоловіку замовляю бенто тортик, але глобально це свято не святкуємо, бо робимо у квартирі ремонт", — пояснює жінка.

"Ціна подарунка залежить від ставлення чоловіка до жінки"

"Я готую для своєї половинки практичний подарунок. А щодо вартості, то мені здається, що ціна сюрпризу залежить від того, скільки чоловік вкладає в жінку", — зазначає львів'янка.

"Головне — разом проведений час"

"Я вже одружена, й у такі романтичні свята ми з чоловіком не обговорюємо, які подарунки даруватимемо одне одному. Ми просто йдемо в якийсь заклад, аби разом провести час. Для нас час разом значно ціннішій ніж подарунки", — додає жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, як спекти печиво до Дня всіх закоханих.

Також ми писали, що Укрзалізниця анонсувала запуск паротяга на честь Дня закоханих. Скористатися потягом можна буде 14, 16 та 18 лютого у Львові та Києві.