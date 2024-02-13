Как львовяне готовятся ко Дню всех влюбленных - опрос

Влюблённая пара. Фото: Google

День святого Валентина или День всех влюбленных отмечают традиционно 14 февраля. Этот день самый романтичный праздник года, поэтому стоит подумать о подарке своей второй половинке.

Новини.LIVE спросили у львовян празднуют ли они День святого Валентина и сколько готовы потратить на подарок для своих любимых.

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Большинство опрошенных говорят, что День влюбленных празднуют, но особого внимания празднику не уделяют. Кто заказывает любимые сладости для своей половинки, а кому-то не важны подарки, а только проведенное вместе время. Есть и те, кто считает, что доставлять удовольствие для любимого человека нужно не только в этот день.

"Подарки нужно дарить без причины"

"Не готовлюсь к празднику и мне кажется, что подарки можно и без праздника делать. И вообще, надо проще к этому дню относиться. Поэтому нужно дарить подарок без причины", — говорит львовянин.

"Глобально этот праздник не празднуем"

"Мужу заказываю бенто тортик, но глобально этот праздник не празднуем, потому что делаем в ремонт в квартире", — объясняет женщина.

"Цена подарка зависит от отношения мужчины к женщине"

"Я готовлю для своей половинки практический подарок. А что касается стоимости, то мне кажется, что цена сюрприза зависит от того, сколько мужчина вкладывает в женщину", — отмечает львовянка.

"Главное вместе проведенное время"

"Я уже замужем и в такие романтические праздники мы с мужем не обсуждаем какие подарки будем дарить друг другу. Мы просто идем в какое-то заведение, чтобы вместе провести время. Для нас время вместе гораздо более ценное, чем подарки", — добавляет женщина.

Напомним, мы раньше писали, как испечь печенье ко Дню всех влюбленных.

Также мы писали, что Укрзализныця анонсировала запуск паровоза в честь праздника День влюбленных. Воспользоваться поездом можно будет 14, 16 и 18 февраля во Львове и Киеве.