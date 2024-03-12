Як львів'яни готуються до Великого посту — опитування

Люди в центрі Львова. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч Великий піст для православних та греко-католиків розпочинається 18 березня і триватиме до 4 травня. У цей період віряни стараються не їсти мяса, відмовляються від вживання алкоголю та куріння.

Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи готуються вони до посту та від чого готові відмовитись. Більшість опитаних кажуть, що посту не дотримуються. Львів'яни вважають, що піст — це не про їжу, а про духовне.

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"Піст — це добре для здоров'я"

"Варто, але я не дуже дотримуюсь. Піст — це добре для здоров'я. Я завжди вважала, і бабуся так говорила: те, що ми говоримо, — то більший гріх, ніж те, що ми їмо", — ділиться думками львів'янка.

"Паску печемо, ходимо до церкви"

"Ні, не дотримуюсь посту, але думаю, що це потрібно робити. Хоча ми паску завжди печемо. І в церкву також ходимо", — каже жінка.

"Піст — це не лише про їжу"

"Я дотримуюсь посту. Але це особистий вибір кожного. Як на мене, піст — це не лише про їжу, це про те, щоб не їсти себе і не їсти інших людей", — зазначає дівчина.

Нагадаємо, ми раніше писали, як приготувати сирну паску до Великодня.

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